Гороскоп на 6 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно зайнятися тим, що принесе задоволення

День, коли сумувати, журитися і нудьгувати категорично забороняється — зірки можуть вважати таке ставлення до життя невдячністю.

Проте віддаватися нестримним веселощам теж не варто, тим паче, що приводів для них у наш час небагато. Цілком достатньо — знайти собі справу до душі та займатися тим, що приносить задоволення. Якщо ж сьогодні є привід для свята, бажано все-таки не втрачати голови та контролювати ситуацію.

Овен

День не підходить для спілкування — як для ділових переговорів, так і для з’ясування стосунків із близькими людьми: досягти домовленості однаково не вдасться, тому не варто даремно витрачати час і енергію.

Телець

Необхідно відмовитися від занять будь-яким спортом, але особливо — екстремальними його видами і підняттям важких предметів: будь-який незграбний рух або невелика вага можуть стати причиною серйозної травми.

Близнята

Уникнути конфліктів із близькими друзями й коханими людьми можна буде, обмеживши спілкування з ними, інакше властива вам двоїстість може зруйнувати навіть найміцніші стосунки.

Рак

Оскільки нудьга — категоричне табу, варто присвятити день тій роботі, яка приносить вам задоволення, а це може бути як улюблене заняття, так і домашній клопіт, який люблять представники знака.

Лев

День бажано присвятити домашнім клопотам: ви не тільки впорядкуєте простір навколо себе і створите необхідні вам лад і затишок, а й, працюючи руками, дасте відпочинок своїм втомленим останнім часом мізкам.

Діва

Присвятіть день — або хоча б його частину — прогулянкам на свіжому повітрі або, якщо буде така можливість, відвідайте художній музей, виставку чи театр — нові враження забезпечать вас ідеями на рік наперед.

Терези

Не варто витрачати час на роботу над новими проєктами, однаково користі від неї не буде, а ось доводити до пуття давно розпочаті справи не тільки можна, а й потрібно — це дасть змогу навести лад у вирішенні важливих питань.

Скорпіон

Про свято — якщо для нього є привід — бажано подбати самостійно — навряд чи хтось інший стане турбуватися з цього приводу, у всіх зараз повно своїх — не менш важливих — справ.

Стрілець

День необхідно присвятити підготовці до важливого проєкту, над реалізацією якого ви давно думали, але не знали, з чого почати роботу над ним: вам вдасться продумати всі деталі й передбачити можливі підводні камені.

Козоріг

Намагайтеся стримувати свої емоції: якщо вони вирвуться на волю, ви ризикуєте витратити на сварки, суперечки і з’ясування стосунків багато енергії, яка стане в пригоді вам для роботи і влаштування особистого життя.

Водолій

День сприятливий для реалізації матримоніальних планів: наприклад, заручин або реєстрації шлюбу, тому якщо ви давно збиралися оформити свої стосунки, кращого часу вам годі й шукати.

Риби

Частину дня, незважаючи на розпал робочого тижня, бажано присвятити відпочинку: енергію, яку ви витрачаєте постійно та у великій кількості, час від часу потрібно звідкись отримувати та акумулювати.

