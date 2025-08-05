Гороскоп на 6 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно буде попрацювати заради результату

Гороскоп на 6 серпня / © Credits

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Можна буде домогтися, будь-яких — навіть найсміливіших — результатів, але тільки в тому разі, якщо докласти до їх досягнення максимум зусиль, а не сподіватися на те, що все впаде на голову саме собою, тож шанувальникам манни небесної, розраховувати на удачу — принаймні сьогодні — не доведеться.

Овен

Працюючи над новим проєктом, у жодному разі не можна сумніватися у своїх силах — на енергетичному рівні це поставить під удар усі ваші зусилля, які ви робили протягом тривалого часу.

Телець

Сьогодні можна — і потрібно — ухвалювати важливі рішення, щоправда, той факт, що вони виявляться правильними і єдино можливими в цій конкретній ситуації, ви зрозумієте не одразу, а з часом.

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Близнята

Заздрість, яку відчуватимуть до вас друзі — щоправда, не найкращі їхні представники — і знайомі, з одного боку, засмутить вас, а з іншого, не зможе не потішити: ви рухаєтеся у правильному напрямі.

Рак

Необхідно розглянути можливість повернення до роботи над професійним проєктом, від якого ви відмовилися деякий час тому: можливо, настав час завершити його втілення в життя.

Лев

Зірки впевнені, що вам не тільки можна, а й потрібно ставати до роботи над новим проєктом — щоправда, успішним він буде лише в тому разі, якщо, займаючись ним, ви викладатиметеся на всі сто відсотків.

Діва

День сприятливий для особистого життя — у ньому можливі події, на які ви так довго чекали, що вже припинили сподіватися, і даремно — схоже, саме зараз щастя близьке до вас як ніколи.

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Терези

Готуючись до нового робочого тижня, продумайте тактику та стратегію, за допомогою яких ви зможете вирішити поставлені перед вами завдання, а заразом і заробити необхідний професійний авторитет.

Скорпіон

Приємні грошові надходження, які можливі цього дня, не у всіх представників знака будуть однаково значними, але це не вплине на користь, яку вони обов’язково принесуть кожному з них.

Стрілець

Підступи професійних конкурентів, про яких ви — з не найприємнішим почуттям — можете дізнатися цього дня, зумовлені банальною заздрістю та розуміємо, що вашого рівня вони досягти не зможуть.

Козоріг

Приготуйтеся до того, що новий проєкт, над яким вам можуть запропонувати попрацювати в цей час, вимагатиме багато зусиль і невсипущої уваги, зате і результат, який ви отримаєте, того вартуватиме.

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Водолій

Незважаючи на те, що ризикувати цього дня не заборонено, заходити надто далеко в цьому сенсі все-таки не слід, особливо небезпечно нехтувати правилами дорожнього руху як водіям, там і пішоходам.

Риби

Неблагородна поведінка людини, якій ви звикли довіряти, не може залишити вас байдужими, але це означатиме одне: схоже, її місія у вашому житті закінчена — їй треба пробачити і відпустити.

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