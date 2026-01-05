Гороскоп на 6 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли буде легко знайти спільну мову з оточенням

Крапля води / © Credits

Можна — і треба — діяти, починаючи з професійних і бізнес-проєктів, і закінчуючи облаштуванням — ремонтом і переплануванням — свого житла.

Також легко буде знайти спільну мову з оточенням — як із керівництвом і колегами, так і з родичами — близькими і далекими.

Овен

До солідних грошових надходжень, які можливі цього дня, необхідно поставитися максимально ощадливо — не варто поспішати їх витрачати, можна витратити більше, ніж ви можете собі дозволити.

Телець

Можливості, аналогічні тим, які відкриються перед вами цього дня, з’являться нескоро, тому потрібно докласти максимум зусиль і наполегливості для того, щоб максимально їх використати.

Близнята

Надмірна довірливість, не властива представникам вашого знака, цього дня не принесе нічого, окрім шкоди — перш ніж кидатися комусь на допомогу, необхідно з’ясувати, що людина дійсно її потребує.

Рак

Випадкова зустріч із колись коханою людиною може стати причиною розчарування — все піде зовсім не так, як ви уявляли собі в мріях, до того ж, старий знайомий встиг дуже сильно змінитися.

Лев

У вівторок важко присвятити своїм близьким цілий день, але хоча б вечір потрібно провести з ними — особливо це стосується літніх родичів і дітей, але й решту теж не варто залишати без уваги.

Діва

Успіху в професійних, ділових і фінансових питаннях досягнуть тільки ті з вас, хто зможе діяти з холодною головою — емоційність та імпульсивність здатні зіпсувати будь-яку справу.

Терези

Ставши, нехай і ненадовго, незаперечним авторитетом для оточення, не варто скупитися як на слушні поради, так і на дієву допомогу — добрі вчинки не тільки зарахуються, а й повернуться бумерангом добра.

Скорпіон

День ідеально підходить для довгоочікуваного примирення з людьми, сварка з якими завдає морального дискомфорту, — сьогодні можна зробити крок назустріч, попросити вибачення і почати новий розділ ваших стосунків.

Стрілець

На перший план цього дня вийде професійна діяльність — можна як починати роботу над новим проєктом, який ви давно задумували, так і завершувати справи, які певний час тому відклали в довгу скриню.

Козоріг

Необхідно використовувати будь-яку можливість для того, щоб гідно презентувати свої таланти, здібності та ділові якості безпосередньому керівництву — воно оцінить їх гідно.

Водолій

На цей день, незважаючи на сприятливі енергії часу, не варто призначати ділові переговори — всі їхні учасники чутимуть лише себе, тож дійти хоча б подібності консенсусу не вдасться.

Риби

Ухвалення важливого рішення краще відкласти на інший день — сьогодні думки метатимуться з боку в бік, тому зловити хоча б одну з них і оцінити пов’язані з нею перспективи, найімовірніше, не вдасться.

