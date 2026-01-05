ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 6 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли буде легко знайти спільну мову з оточенням

Один із найкращих днів для початку нових справ у тій сфері життя, у якій вони наразі найбільш успішні.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Крапля води

Крапля води / © Credits

Можна — і треба — діяти, починаючи з професійних і бізнес-проєктів, і закінчуючи облаштуванням — ремонтом і переплануванням — свого житла.

Також легко буде знайти спільну мову з оточенням — як із керівництвом і колегами, так і з родичами — близькими і далекими.

Овен

До солідних грошових надходжень, які можливі цього дня, необхідно поставитися максимально ощадливо — не варто поспішати їх витрачати, можна витратити більше, ніж ви можете собі дозволити.

Телець

Можливості, аналогічні тим, які відкриються перед вами цього дня, з’являться нескоро, тому потрібно докласти максимум зусиль і наполегливості для того, щоб максимально їх використати.

Близнята

Надмірна довірливість, не властива представникам вашого знака, цього дня не принесе нічого, окрім шкоди — перш ніж кидатися комусь на допомогу, необхідно з’ясувати, що людина дійсно її потребує.

Рак

Випадкова зустріч із колись коханою людиною може стати причиною розчарування — все піде зовсім не так, як ви уявляли собі в мріях, до того ж, старий знайомий встиг дуже сильно змінитися.

Лев

У вівторок важко присвятити своїм близьким цілий день, але хоча б вечір потрібно провести з ними — особливо це стосується літніх родичів і дітей, але й решту теж не варто залишати без уваги.

Діва

Успіху в професійних, ділових і фінансових питаннях досягнуть тільки ті з вас, хто зможе діяти з холодною головою — емоційність та імпульсивність здатні зіпсувати будь-яку справу.

Терези

Ставши, нехай і ненадовго, незаперечним авторитетом для оточення, не варто скупитися як на слушні поради, так і на дієву допомогу — добрі вчинки не тільки зарахуються, а й повернуться бумерангом добра.

Скорпіон

День ідеально підходить для довгоочікуваного примирення з людьми, сварка з якими завдає морального дискомфорту, — сьогодні можна зробити крок назустріч, попросити вибачення і почати новий розділ ваших стосунків.

Стрілець

На перший план цього дня вийде професійна діяльність — можна як починати роботу над новим проєктом, який ви давно задумували, так і завершувати справи, які певний час тому відклали в довгу скриню.

Козоріг

Необхідно використовувати будь-яку можливість для того, щоб гідно презентувати свої таланти, здібності та ділові якості безпосередньому керівництву — воно оцінить їх гідно.

Водолій

На цей день, незважаючи на сприятливі енергії часу, не варто призначати ділові переговори — всі їхні учасники чутимуть лише себе, тож дійти хоча б подібності консенсусу не вдасться.

Риби

Ухвалення важливого рішення краще відкласти на інший день — сьогодні думки метатимуться з боку в бік, тому зловити хоча б одну з них і оцінити пов’язані з нею перспективи, найімовірніше, не вдасться.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
41
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie