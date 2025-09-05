- Дата публікації
Категорія
- Астрологія
Гороскоп на 6 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли активізуються сили зла
День, коли активізуються сили зла, під впливом яких на поверхню можуть вийти найогидніші якості людського характеру.
Дріб’язковість, злість, заздрість, зарозумілість, брехливість, егоїзм, жадібність, мстивість у цей час можуть бути притаманні навіть найдобрішим і найблагороднішим людям. Можна потрапити під вплив як шахраїв, так і власних інстинктів. Важливі справи, заплановані на цей час, бажано відкласти до кращих часів.
Овен
Не варто переживати через імовірну підлість з боку людини, яку ви досі вважали одним із найкращих друзів: найімовірніше, після того, що сталося, вам доведеться з нею розірвати стосунки, але це — на краще.
Телець
День рекомендується провести на самоті — так ви не зможете втратити самовладання, і ніхто не постраждає від спалахів невмотивованої люті, які будуть притаманні вам сьогодні — втім, як і в будь-який інший час.
Близнята
Попри напруження у стосунках із людьми — як близькими, так і незнайомими — важливо тримати себе в руках і не допускати зневажливих слів на їхню адресу, наслідки можуть виявитися непередбачуваними.
Рак
День сприятливий для занять творчістю, заради неї можна пожертвувати навіть основною роботою: можливо, в результаті вам вдасться створити справжній витвір мистецтва, на що ви, звичайно, не розраховували.
Лев
Велика кількість спокус, які переслідуватимуть вас у цей час, можуть похитнути навіть вашу сталеву і непохитну волю: щоб згодом не шкодувати про свою слабкість, намагайтеся їй не піддаватися.
Діва
Енергія, якою забезпечать вас цього дня зірки, через свою відверту деструктивність категорично не підходить для роботи — занадто велика ймовірність прикрих помилок, які заведуть вас не туди, куди треба.
Терези
День сприятливий для наведення ладу як на робочому місці, де вже давно необхідно систематизувати накопичені — і протерміновані — документи, так і вдома — будинок чи квартира давно «сумують» за генеральним прибиранням.
Скорпіон
День бажано присвятити близьким — сім’ї, друзям, коханій людині, ба більше, саме сьогодні можна влаштовувати заручини або реєструвати шлюб, якщо, звісно, ви справді цього прагнете.
Стрілець
Уникнути проблем у стосунках з людьми, які вас оточують, доволі просто — для цього потрібно провести максимум часу на самоті: так вдасться нікого не образити і з усіма зберегти добрі стосунки.
Козоріг
Цього дня небажано ухвалювати важливі рішення, навіть якщо здаватиметься, що в цьому є потреба, — надто великим є ризик неправильно витлумачити всі необхідні для цього фактори і помилитися.
Водолій
Не рекомендується займатися фінансовими операціями — збіг обставин може призвести до того, що замість очікуваного прибутку представники вашого знака отримають втрати, до того ж значні.
Риби
День, коли необхідно відмовитися від будь-яких надмірностей, до того ж, як у моральному, так і у фізичному плані: потрібно бути якомога скромнішими у своїх бажаннях і, як наслідок, емоційних виявах.
