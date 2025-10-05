Гороскоп на 6 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна занурюватися в сумні думки

Гороскоп на 6 жовтня / © Getty Images

Час, коли не можна не лише заздрити чи виявляти агресію щодо інших людей, а й навіть підвищувати на когось голос.

Небажано також впадати в депресію, занурюватися в сумні й невеселі думки — вони можуть значно ускладнити стан справ, який насправді не такий поганий, як може здатися.

Овен

Від напруженої роботи сьогодні, незважаючи на понеділок, особливого сенсу не буде, тому краще спрямувати енергію зірок на більш вдячні щодо віддачі заняття — наприклад, упорядкувати документи.

Телець

Незважаючи на запальність, яка вами сьогодні заволоділа, не варто першими йти на конфлікт із людиною, яка, можливо, свідомо вас на це провокуватиме — він може затягнутися надовго, а це не у ваших інтересах.

Близнята

День, коли необхідно позбуватися будь-якого баласту, який заважає вам рухатися вперед, до того ж це можуть бути як речі, якими ви давно не користуєтеся, так і стосунки, що віджили своє та обтяжують ваше життя.

Рак

Досягти гармонії з навколишнім світом, яка вкрай необхідна завжди, а в цей час — особливо, допоможе заняття улюбленою справою — воно не лише заспокоїть, а й допоможе налаштуватися на конструктивний діловий лад.

Лев

Давши комусь обіцянку, докладіть максимум зусиль для того, щоб виконати її, інакше ризикуєте отримати небажану репутацію несерйозної людини, якій не можна довіряти.

Діва

Мир і гармонія в душі безпосередньо залежатимуть від навколишньої обстановки, тому є сенс навести ідеальний лад у домі — що чистішим і затишнішим він буде, то краще ви почуватиметеся.

Терези

День — звісно, за можливості — необхідно провести на самоті: обмеживши спілкування зі своїм оточенням, ви зведете до мінімуму ворожі випади, які в іншому разі можуть вивести вас із себе.

Скорпіон

Доводити свою професійну перевагу необхідно не на словах, а реальними справами, тим паче, що приводів для цього у вас сьогодні буде більш ніж достатньо: будь-які питання вдасться розв’язати легко і швидко.

Стрілець

День сприятливий для примирення з людиною, стосунки з якою останнім часом не найкращі, особливо якщо ви готові визнати свою провину та перепросити за негідну поведінку.

Козоріг

Якщо немає можливості взяти довгоочікувану відпустку та вирушити на відпочинок, необхідно хоча б виїхати ненадовго за місто — зміна обстановки обов’язково піде вам на користь не лише у фізичному, а й у моральному плані.

Водолій

Сон, який наснився нинішньої ночі, за всієї незвичності — й дивності — його сюжету, буде всього лише сном, тож не варто шукати в ньому тонких натяків від долі або підказок підсвідомості — їх там немає.

Риби

День сприятливий для позбавлення від речей, які загромаджують ваш навколишній простір: що більше непотрібного ви віддасте на благодійність, то легше вам стане дихати — як у переносному, так і в прямому сенсі.