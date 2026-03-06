- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 155
- Час на прочитання
- 3 хв
Гороскоп на 7–8 березня для всіх знаків зодіаку: дні, коли наша психіка буде піддана випробуванням
19-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, досить складний час для нашої психіки.
Місячні енергії цього часу не найкращим чином позначаться як на настрої, так і на душевному стані загалом.
Необхідно дотримуватися максимальної обережності в усьому, але особливо уважними потрібно бути щодо нових знайомих: людина, яка, на перший погляд, видається симпатичною і чарівною, насправді може виявитися небезпечним маніпулятором.
Овен
Ділитися сокровенним у цей час можна тільки з тими, кому ви беззастережно довіряєте — друзям або рідним, сумнівних партнерів — хоча б на ці дні — необхідно вивести за коло спілкування.
Телець
Найбільш затребувана для представників вашого знака якість цього дня — уміння панувати над собою: якщо дати волю негативним емоціям, вони накриють із головою і вас, і тих, хто — на свою біду — вас оточує.
Близнята
З’ясування стосунків із близькими людьми необхідно перенести на інший час, однаково домовитися на жодну серйозну тему не вдасться, що похитне і без того нестійку надію на знаходження спільної мови.
Рак
Нейтралізувати негатив, що накопичився останнім часом у вас удома, можна, затіявши генеральне прибирання: потрібно не тільки вимити підлогу, а й винести на найближчий смітник речі, якими ви давно не користуєтеся.
Лев
Брак творчої енергії, яку ви можете відчути цими днями, не дасть змоги найближчим часом зайнятися роботою над серйозними проєктами, тому ці вихідні бажано — як і належить — присвятити відпочинку.
Діва
Будь-які фінансові операції в цей час перебувають під суворою забороною, тому від прогулянок магазинами, які у вас, як правило, закінчуються серйозними закупами, краще відмовитися.
Терези
Незважаючи на притаманну вам інтелігентність і м’якість, знайдіть у собі сили дати відсіч тим, хто захоче, як то кажуть, сісти вам на голову, — інакше вам досить довго доведеться йти в них на поводі.
Скорпіон
Не варто керуватися чужою думкою, навіть якщо на перший погляд вона здасться вам не позбавленою здорового глузду, у цей час — як, утім, і в будь-який інший — рекомендується жити винятково власним розумом.
Стрілець
Хоч би як вам хотілося допомогти комусь зі знайомих — або не дуже — людей, перенесіть «операцію» з її порятунку на інший час — найімовірніше, з’ясується, що звернутися до вас її змусили корисливі спонукання.
Козоріг
Цими днями дуже важливо дотримуватися обережності у спілкуванні з іншими людьми: небажано розмовляти з незнайомцями, ходити погано освітленими вулицями і відчиняти двері, якщо ви нікого не чекаєте.
Водолій
У цей час особливо важливо відмовитися від участі в будь-яких суперечках, сварках і конфліктах — енергетичний пролам, який ви в результаті можете отримати, вдасться «залатати» тільки через тривалий час.
Риби
Необдумані обіцянки небажано давати завжди, але в ці дні вони можуть виявитися особливо небезпечними: найімовірніше, ви не зможете стримати слово, і в результаті заробите репутацію людини, якій не можна довіряти.
Читайте також:
Нептун в Овні від 27 січня 2026-го до 23 березня 2039 року: що на нас чекає цей період
Венера в Овні від 6 до 30 березня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Скупчення планет у знаку Риби в період Місячного затемнення 3 березня: що на нас чекає в цей час
Чотири знаки, на які чекають кардинальні зміни під час Сатурна в Овні