712
Гороскоп на 7–8 лютого для всіх знаків зодіаку: дні зміни у всіх сферах життя

21-ша місячна доба, яка триватиме два календарні дні, приведе до змін у всіх галузях життя.

Зимовий пейзаж

Зимовий пейзаж / © Credits

Але, оскільки вона випадає на вихідні, нескладно припустити, що, найімовірніше, йтиметься про господарсько-побутову сферу.

Водночас, чим би ми не займалися, головне, рухатися вперед, не допускаючи відступів від наміченого раніше курсу, а будь-яка розпочата цими днями справа має бути доведена до переможного кінця.

Овен

До аргументів, які, доводячи вам свою правоту, наводитиме оточення, варто дослухатися, але не більше того — чинити однаково потрібно тільки так, як здається правильним вам самим.

Телець

Будь-які господарські та побутові питання, якими доведеться зайнятися в цей час, розв’язуватимуться легко — варто скористатися сприятливими обставинами, щоб «розправитися» з найскладнішими.

Близнята

Чим би ви не займалися цими днями, не можна розпорошуватися на дрібниці — вони не дадуть змоги зосередитися на одній, але справді великій і важливій справі, весь свій час і сили потрібно спрямувати саме на неї.

Рак

Час, коли можна сміливо вирушати в поїздки як особистого, так і професійного характеру — супутні їй обставини складуться сприятливо і в першому, і — що важливо — у другому випадку.

Лев

Не варто грубити оточенню, навіть якщо для цього з’явиться вагомий привід — такі «сутички» можуть призвести до негативних наслідків, тож доведеться стримувати емоції, які сьогодні битимуть ключем.

Діва

Везіння, яке цими днями супроводжуватиме представників знака в усіх сферах життя і діяльності, дасть змогу з успіхом переробити всі важливі й невідкладні — переважно, домашні — справи.

Терези

Схоже, ви дійшли до фінальної стадії серйозного ремонту свого дому, і залишилося поставити фінальну крапку, що викличе у вас певні труднощі, але бажано опанувати себе і довести справу до кінця.

Скорпіон

На пропозицію, отриману цими днями — незалежно від того, чи стосуватиметься вона, незважаючи на вихідний, професії або особистого життя — можна сміливо відповідати згодою, перспективи в неї будуть блискучими.

Стрілець

Допомагати іншим людям — зокрема й близьким — варто тільки в тому разі, якщо їхні прохання не суперечитимуть вашим власним інтересам — в іншому разі правильно буде ввічливо відмовити.

Козоріг

Не варто брати участь у змовах, які може влаштовувати одна частина родичів проти інших — будь-яке рішення в кінцевому підсумку може обернутися проти вас, тому дуже важливо дотримуватися нейтралітету.

Водолій

Не відмовляйтеся від ідеї, яка в цей час спаде вам на думку, навіть якщо спочатку вона здаватиметься вам безперспективною і незрозумілою — залиште собі час на роздуми.

Риби

Ніхто і ніщо не завадить вам донести до оточення вашу думку, головне, робити це без зайвих емоцій і підвищення тону, інакше взаємні образи не дадуть досягти бажаного взаєморозуміння.

