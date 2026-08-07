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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
7018
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 7–8 серпня для всіх знаків зодіаку: дні, коли варто побути на самоті

25-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, бажано — звісно, за можливості — провести на самоті.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Колосок на тлі сонця, що заходить

Колосок на тлі заходу сонця

Енергії, яку випромінюють зірки в цей час, категорично не вистачить, тому її слід витрачати обережно — тобто максимально скоротити кількість активних дій.

Краще не братися за реалізацію нового проєкту — його однаково не вдасться втілити, зате можна — і потрібно — довести до ладу старі справи, які було розпочато раніше, але досі не завершено. Другу половину місячної доби, яка припадає на суботу, бажано присвятити своєму дому — наведенню ладу та затишку.

Овен

Чужі особисті справи — це табу за будь-яких обставин, але цими днями особливо важливо не втручатися в особисте життя оточення, навіть якщо представникам вашого знака здасться, що без них там не обійтися.

Телець

Вийти зі складної — життєвої чи професійної — ситуації, в якій необережно опинилися представники цього знака, без втрат можна лише за умови критичного погляду на неї.

Близнята

Не варто піддаватися лінощам та апатії, які будуть перемагати вас цими днями: намагайтеся знайти собі хоча б якесь — нехай і незначне, але приємне заняття, яке поліпшить настрій і розвіє негативні думки.

Рак

Час сприятливий для будь-яких фінансових операцій, але краще приурочити їх до п’ятниці, тоді в суботу представники цього знака зможуть зосередитися на витратах того, що заробили напередодні.

Лев

У цей час слід утриматися від будь-яких зустрічей — починаючи з ділових переговорів у п’ятницю й закінчуючи романтичними побаченнями в суботу: знайти спільну мову зі співрозмовником, незважаючи на зусилля, не вдасться.

Діва

Час, коли важливо подумати про очищення — як моральне, так і фізичне: однаково високих результатів можна досягти як за допомогою лазневих або СПА-процедур, так і за допомогою мистецтва.

Терези

Оскільки навіть у п’ятницю краще не братися за серйозні професійні справи — досягти успіху не вдасться, бажано присвятити час розв’язанню побутових питань — як самостійно, так і за допомогою майстра.

Скорпіон

Не варто давати поради — навіть цінні — оточенню, якщо воно вас про це не попросить: нав’язливість у цьому сенсі буде недоречною, до того ж вона може викликати негативне ставлення з боку співрозмовників.

Стрілець

Чим би ви не займалися цими днями, не намагайтеся довести справу до досконалості: такий підхід забере багато часу й сил, але водночас значно поліпшити й без того хороший результат все одно не вдасться.

Козоріг

У ці дні краще відмовитися від властивого вам робочого ентузіазму — справами слід займатися поступово й без поспіху, не виявляючи надмірної активності — вона не допоможе, а, навпаки, завадить їхньому виконанню.

Водолій

Втома, яку ви можете відчувати цими днями, — це не привід розслаблятися й нічого не робити ані на роботі, ані вдома: час можна присвятити відпочинку, але лише за умови, що він буде максимально активним.

Риби

Не варто спілкуватися з людьми, які викликають негативні емоції: це негативно позначиться на настрої, який у вас останнім часом і так залишає бажати кращого — не варто «погіршувати» його ще більше.

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