Гороскоп на 7 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна брехати близьким

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У цей час можна засвоювати будь-яку інформацію, обмірковувати нові — несподівані й нетривіальні — ідеї, ухвалювати важливі рішення, читати філософські праці — у них можна буде знайти відповіді на прості життєві запитання.

Це також чудовий час для творчості, якою бажано займатися навіть тим, хто раніше цього не робив — результат виявиться приголомшливим.

У стосунках із близькими людьми головне — уникнути брехні: вона не тільки не виправить становища, а й навпаки — погіршить його.

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Овен

Переконуючи будь-кого у своїй правоті, не обмежуйтеся тільки переконливістю і красномовством, якими забезпечать вас зірки, а подбайте ще й про аргументи на свою користь — вони вам знадобляться.

Телець

Не варто відмахуватися від людини, яка звернеться до вас по допомогу, хоч би який характер її прохання мало — водночас надати матеріальне сприяння буде легше, ніж дати добру і своєчасну пораду.

Близнята

Не варто робити різких рухів щодо близької людини, навіть якщо вам здасться, що іншого способу поставити її на місце не існує: вже завтра ви зрозумієте, що зробили дурість, але повернути ситуацію не зможете.

Рак

Істерика, навіть якщо для неї у вас є всі підстави, не найкращий спосіб налагодити стосунки в сім’ї, тому намагайтеся заспокоїтися і побудувати назрілу розмову в спокійному тоні та конструктивному напрямку.

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Лев

День бажано присвятити розв’язанню побутових питань, які ви тривалий час відкладали на потім — уже завтра, у вас не буде на це ні часу, ні сил, тому бажано закрити всі проблеми сьогодні.

Діва

Розв’ячуючи важливе питання, не варто шукати необхідну інформацію в Інтернеті — зірки радять вам «попорпатися» у власній пам’яті: найімовірніше, необхідні факти та дороговказ до дії є саме там.

Терези

Представникам знака необхідно берегти від перевантажень хребет: небажано робити різкі рухи, особливо, якщо вони стосуються важких робіт у домі чи саду — наприклад, ремонту або копання грядок.

Скорпіон

Таємниці з життя когось із людей із оточення, які стануть вам відомі цього дня, небажано передавати комусь іншому — це вдарить по вас: люди можуть вважати, що вам нічого не можна розповідати по секрету.

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Стрілець

Від походу в гості сьогодні краще відмовитися: під час спілкування можуть виникнути несподівані конфлікти, які ускладнять стосунки в майбутньому, тому сьогодні краще залишитися вдома — у звичній атмосфері.

Козоріг

Цілком можливо, що оточення — зокрема й близькі люди — захочуть використати вас, а також ваш час і сили, у власних — корисливих — інтересах, не дозволяйте їм споживацького ставлення.

Водолій

Розв’ячуючи чужі проблеми, ви, найімовірніше, відсунете на другий план власні, що погано вплине на життєву ситуацію, тому дайте оточенню можливість самому розбиратися зі своїми складнощами.

Риби

Навіть у домашній роботі цього дня небажано братися за найскладніше — успішно розв’язати таке питання однаково не вдасться, тому є сенс намітити собі кілька не найбільш значущих справ і займатися ними.

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