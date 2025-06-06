Гороскоп на 7 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно дарувати подарунки і нести добро

Гороскоп на 7 червня / © Associated Press

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Можна — і навіть треба — дарувати подарунки, жертвувати на добрі справи, відновлювати стосунки з тими, з ким посварилися.

Втім, спілкуванням краще не зловживати — воно загрожує дратівливістю стосовно оточення, що може стати причиною агресивності, що призведе до серйозних конфліктів, які в особливо складних випадках не можна буде врегулювати.

У такому разі час краще провести на самоті, наодинці із собою, це дасть можливість краще розібратися зі своїми радощами, смутками та проблемами.

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Овен

Не варто реагувати на дрібні «шпильки», якими близькі вам люди — з великою ймовірністю — намагатимуться вас вколоти: їхня поведінка буде продиктована впливом місячних енергій, вже завтра ви про них забудете.

Телець

Визнання в тому, що у вас існують невеликі — як професійні, так і особисті — проблеми, не є ознакою програшу, скоріше навпаки, особливо якщо ви знаєте, з якого боку підійти до їх вирішення.

Близнята

Важливе життєве питання, рішення якого у вас на цей момент немає, зірки рекомендують поставити Всесвіту — або, якщо завгодно, підсвідомості — у потрібний момент відповідь обов’язково прийде.

Рак

Перемога — у вихідний день вона, найімовірніше, матиме особистий характер, — яку вдасться здобути цього дня, значно посилить вашу самооцінку і сприятиме вашій впевненості в собі, чого ви завжди потребуєте.

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Лев

На можливі агресивні випади з боку оточення потрібно реагувати з максимальним спокоєм, інакше можливий серйозний і — що важливо — довготривалий конфлікт.

Діва

Будь-яка добра справа, здійснена цього дня, обов’язково зарахується і практично одразу ж повернеться назад, до того ж у багаторазовому обсязі, так що намагайтеся не відмовляти тим, хто звернеться до вас по допомогу.

Терези

Сьогодні представникам вашого знака вдасться отримати рідкісну можливість переглянути все своє попереднє життя, виправити помилки і почати все з чистого аркуша — у потрібному вам напрямку.

Скорпіон

Допомога, по яку звернеться до вас хтось із близьких, найімовірніше, нічого не вартуватиме, оскільки потрібно просто вислухати людину, і — зрозуміло, за можливості — дати їй добру пораду.

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Стрілець

Навіть якщо оточення поведеться дратівливим чином, будьте поблажливими до його слабкостей, виявивши терпіння і розуміння, ви вичерпаєте конфлікт до його початку.

Козоріг

День, коли не тільки можна, а й потрібно робити подарунки близьким вам людям: навіть скромний, але орієнтований на людину сувенір, несподівано для вас завдасть людині величезної втіхи.

Водолій

Під час логічного для вихідного дня прибирання необхідно позбутися непотрібних речей, негативна енергетика яких заважає вам не лише розвиватися, а й дихати, іноді — у прямому значенні слова.

Риби

Сьогодні потрібно зробити те, на що вам зазвичай не вистачає часу — приділити увагу своїм близьким: це можливо навіть за тотальної зайнятості, а вже у вихідний день ніщо не може завадити вам у цій благородній справі.

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