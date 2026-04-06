ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
181
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 7 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна потрапити під чужий вплив

Один із найскладніших днів місячного календаря, головна небезпека якого — потрапити під чужий вплив, відмовившись від своїх планів і цілей.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Рододендрон

Рододендрон / © gettyimages.com

Люди, які можуть на нас його чинити, здебільшого виявляться непорядними й неохайними, переслідуватимуть корисливі інтереси, тож пішовши в них на поводі, можна зазнати збитків — як моральних, так і матеріальних. Особливо обережними слід бути з новими інтернет-знайомствами: ніколи не знаєш, хто може ховатися за симпатичною фотографією на аватарці.

Овен

Негативні думки, які можуть долати представників знака цього дня, погано ладнають з активними діями — під впливом занять спортом або прибирання, яке проводять у будинку, вони випаруються без сліду.

Телець

Необхідно максимально скоротити спілкування з оточенням: навіть найдоброзичливіші з них сьогодні будуть налаштовані негативно, а отже, сварок і конфліктів, небажаних у прекрасний весняний день, не уникнути.

Близнята

Втома від вимушеного спілкування з колегами або домашніми може призвести до бурхливого з’ясування стосунків аж до скандалу і биття посуду: найважливіше в такій ситуації — стримувати емоції.

Рак

Претензії близької людини, які вона наважиться висловити саме цього дня, найімовірніше, будуть необґрунтованими, тому намагайтеся не брати їх близько до серця — завтра вона про них і не згадає.

Лев

Потрібно максимально обережно поставитися до пропозицій швидкого і легкого заробітку, особливо якщо вони надходитимуть від малознайомих, неперевірених людей — такий шанс несе не прибутки, а втрати.

Діва

Під забороною цього дня перебувають будь-які відверті розмови, особливо якщо вам нав’язуватимуть їх люди, яких ви недостатньо добре знаєте: велика ймовірність необачно проговоритися про щось важливе.

Терези

Не найкращий час для самокритики, яка накриє вас у цей час: результатом може стати сильний удар по самооцінці, що не найкращим чином позначиться на професійній діяльності та особистому житті.

Скорпіон

Емоційно реагувати на чужі недоброзичливі випади — не найкраща стратегія поведінки, спробуйте, навпаки, ігнорувати їх, це виведе хейтерів із себе і допоможе таким чином позбутися їх.

Стрілець

Ділитися професійними і творчими ідеями, які спадають на думку, небажано завжди, але сьогодні це може бути небезпечним — занадто велика ймовірність того, що ваші мрії просто привласнять собі.

Козоріг

Категорично не рекомендується ухвалювати важливі рішення: цього дня вони, найімовірніше, свідомо виявляться помилковими, і давати обіцянки — зірки впевнені, що ви не в змозі будете їх виконати.

Водолій

Людина з минулого, найімовірніше, з’явиться у вашому житті не з найдобрішими намірами, тому дуже важливо відмовитися від такого спілкування — краще завбачливо його уникнути, ніж згодом пошкодувати.

Риби

День, коли особливу увагу потрібно приділити дітям, хоч би якого віку вони були, і літнім родичам: вони будуть її потребувати, але самі ні про що не попросять, давши вам можливість про все здогадатися самим.

Дата публікації
Кількість переглядів
181
