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Гороскоп на 7 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна виправити припущену в минулому помилку
День, коли всі ми часто відчуватимемо відчуття дежавю — нам здаватиметься, що щось подібне з нами вже відбувалося.
Як правило, такі ситуації даються для того, щоб, умовно кажучи, повернути минуле та виправити помилку. Головне, у цей час — провести аналіз того, що сталося, і більше ніколи цю помилку не повторювати.
Овен
Незважаючи на початок робочого тижня, небажано хапатися за нові справи, не завершивши старих: обтяжені ними, ви не зможете рухатися вперед із необхідною швидкістю — і список ваших недоробок збільшиться.
Телець
Не варто весь час жити спогадами, хоч би якими приємними вони вам здавалися: знайдіть у собі сили зачинити «двері» в минуле, жити сьогоднішнім днем і планувати щасливе майбутнє.
Близнята
Спілкування з близькими друзями краще перенести на інший день — сьогодні цілком може дати себе знати старий, не до кінця врегульований конфлікт, який несподівано переросте в нову сварку.
Рак
Можливі несподівані, а тому особливо приємні події фінансової якості, — наприклад, пропозиція обійняти нову посаду з гарною зарплатою, яка здасться вам більш ніж щедрою.
Лев
З поганим настроєм, який може затьмарити сьогоднішній день, можна — і треба! — боротися доступними вам способами, інакше він зіпсує вам не лише сьогоднішній день, а й увесь робочий тиждень.
Діва
Події цього дня стануть певною мірою пророчими: вони дадуть вам зрозуміти, чи правильний вибір ви зробили в недавньому минулому і чи своєю дорогою йдете в майбутнє — не ігноруйте їхні «підказки».
Терези
Не варто переконувати інших людей у власній точці зору, навіть якщо ви вважаєте її єдино правильною — вони однаково залишаться зі своєю думкою, а ви даремно витратите час, сили та красномовство.
Скорпіон
Необхідно виключити негативні думки і, особливо, спогади — колишні події повинні залишитися в минулому, не можна дозволяти їм негативно впливати на ваше сьогодення — і особливо! — майбутнє.
Стрілець
Зустріч із людиною, яку ви колись кохали, дасть вам зрозуміти, що, можливо, почуття до неї ще тепліють десь у глибині душі — можливо, варто спробувати побудувати з нею стосунки ще раз?
Козоріг
День ідеально підходить для творчих занять, тому навіть тим, чия професія з нею не пов’язана, варто виявляти креатив у своїх заняттях — він допоможе по-новому підійти у розв’язанні навіть старого завдання.
Водолій
Незважаючи на початок робочого тижня, звертайте увагу на своє хобі: якщо ви будете приділяти йому більше часу, удосконалюючись у цій справі, воно цілком може стати основним — і бюджетотворчим — заняттям.
Риби
До пропозиції обійняти нову посаду, яка ймовірна цього дня, необхідно поставитися з максимальною увагою — вона може змінити на краще все ваше життя, тому важливо не прогаяти щасливий шанс.