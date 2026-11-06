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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
153
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 7 листопада для всіх знаків зодіаку: день кришталевої енергетики

День чистої та тендітної енергії, яку астрологи називають кришталевою — у цей час заборонено будь-яке зло у всіх його виявах.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Осінній пейзаж

Осінній пейзаж / © Credits

Необхідно категорично відмовитися від грубості, хамства, різких висловлювань та агресивної поведінки — втім, це бажано робити не лише цього, а й у будь-якого іншого дня.

Зберігши внутрішню гармонію, можна буде не тільки відчути душевний спокій, а й досягти успіху як у професійному, так і в особистому житті.

Овен

Не варто відповідати грубістю на грубість когось із оточення, та й взагалі агресивна поведінка сьогодні може призвести до негативних наслідків — як для здоров’я, так і для світогляду.

Телець

У жодному разі не можна бажати іншим людям зла, навіть якщо об’єктивно вони на це заслуговують: адже закон бумеранга, як і раніше, справно діє, і ви навіть не встигнете озирнутися, як ваш негатив повернеться до вас самих.

Близнята

Удача супроводжуватиме представників цього знака у будь-яких фінансових операціях, щоправда, для цього доведеться дотриматися однієї умови: якщо ви вирішите, що ризик є необхідним, намагайтеся ретельно прорахувати його наслідки.

Рак

Небажано втручатися у серйозні конфлікти, до яких ви особисто не маєте жодного стосунку, але якщо таке все-таки трапиться — до кінця зберігайте нейтралітет, не стаючи на бік жодної зі сторін.

Лев

Не відмовляйте у допомозі тим, хто цього дня звернеться до вас по неї: добрі справи завжди винагороджуються по заслузі, але цього разу вони обов’язково повернуться до вас у багаторазовому розмірі.

Діва

Зірки радять вам стримувати емоції в будь-якій — навіть у найскладнішій і найнебезпечнішій — ситуації: наслідки такої конфронтації можуть бути вкрай непередбачуваними.

Терези

Цього дня доля подарує вам надзвичайно унікальні можливості, які допоможуть вам досягти успіху у професійній та, як наслідок, фінансовій сфері — головне, не пропустити їх.

Скорпіон

Найкращі ліки від поганого настрою, який може «накрити» представників цього знака ще від самого ранку, — це улюблене заняття, тому сьогодні не гріх на деякий час відкласти вирішення професійних завдань і зосередитися на своєму хобі.

Стрілець

Цей день сприятливий для спілкування з друзями: навіть якщо у вас не буде можливості зустрітися з ними особисто в неформальній атмосфері, поговоріть телефоном — щиросердного тепла вам однаково вистачить з лишком.

Козоріг

Цього дня думки будуть втілюватися дуже швидко, тому дуже важливо стежити за тим, щоб вони були винятково позитивними — негатив швидко втілиться в життя.

Водолій

Від робочих справ цього дня пуття не буде, тому варто зосередитися на розв’язанні не менш важливих побутових питань — у цьому плані вдасться багато чого зробити і водночас практично не втомитися.

Риби

Щоб не накликати на себе негатив, що цілком можливо в цей час, — потрібно відганяти погані думки, погані новини та плітки будь-якого роду: слід зосередитися лише на хорошому, тоді воно не змусить на себе довго чекати.

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