Гороскоп на 7 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли небеса влаштують нам на іспит на витримку

Гороскоп на 7 серпня

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Спокуси, які чатуватимуть на нас з усіх боків, можуть завести зовсім не в той життєвий бік, тому необхідно чинити опір їхньому впливу і не йти у них на поводі.

Поганий настрій, який може супроводжувати кожного з нас цього дня, не вирок — з ним легко впоратися, якщо шукати в навколишньому світі лише добре і налаштовувати себе на позитив. Також зірки радять переключатися на проблеми інших людей — у такому разі свої, як правило, здаються не такими вже й серйозними.

Овен

Єдине, що ви можете правильно зробити цього непростого дня, — це тримати себе в руках: підвищена емоційність завадить доброзичливому спілкуванню з оточенням.

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Телець

Спокуси цього дня до добра не доведуть, тому необхідно всіма силами їм протистояти: погодившись зробити хоча б значний крок у їхньому напрямку, ви за всього бажання вже не зможете зупинитися.

Близнята

Вибух емоцій, який чекає на представників знака в цей час, складно буде перенести навіть такій подвійній натурі, як ви, найкращий спосіб зберегти душевну рівновагу — зосередитися на роботі.

Рак

Цього дня не рекомендується наполягати на своєму будь-що — навіть якщо ви маєте рацію на всі сто відсотків, краще на якийсь час відступити, — тоді ви зможете зберегти добрі стосунки зі своїм опонентом.

Лев

Авторитет, який ви — за замовчуванням — маєте в колективі, допоможе вам примирити ворожі сторони: всі, включаючи безпосереднє керівництво, оцінять вашу об’єктивність та доброзичливість.

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Діва

Пропозиція, яка надійде цього дня, на перший погляд може здатися більш ніж привабливою, але краще від неї відмовитися — насправді її привабливість виявиться значно перебільшеною.

Терези

Складаючи довгострокові плани на майбутнє, що включають вирішення різноманітних професійних та господарських завдань, не варто забувати про відпочинок — без нього повноцінної роботи не вийде.

Скорпіон

Не посваритися з оточенням можна буде лише одним способом — скоротити спілкування з людьми — зокрема й близькими — до необхідного мінімуму, інакше прикрої сварки не уникнути.

Стрілець

Романтичне знайомство, яке може статися цього дня, до серйозних та довготривалих стосунків не приведе — максимум, на що ви можете розраховувати, це яскравий, але, на жаль, короткий роман.

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Козоріг

Цього дня представникам вашого знака не варто розпочинати нові справи і ухвалювати серйозні рішення: перші з великою ймовірністю будуть приречені на провал, а другі, найімовірніше, виявляться помилковими.

Водолій

Робота в цей час здебільшого виявиться марною, благо, тому можна відкласти всі справи і присвятити день — або хоча б його частину — повноцінному відпочинку, на який ви давно заслужили.

Риби

Сьогодні не варто слухати тих, хто вважає, що ви все робите не так: без смаку одягаєтеся, неправильно виховуєте дітей або погано господарюєте — чиніть так, як вважаєте правильним самі.

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