- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 315
- Час на прочитання
- 3 хв
Гороскоп на 7 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли небеса влаштують нам на іспит на витримку
День, коли небеса влаштовують на іспит на витримку, створюючи ситуації, вихід із яких далеко не такий очевидний, як може здатися на перший погляд.
Спокуси, які чатуватимуть на нас з усіх боків, можуть завести зовсім не в той життєвий бік, тому необхідно чинити опір їхньому впливу і не йти у них на поводі.
Поганий настрій, який може супроводжувати кожного з нас цього дня, не вирок — з ним легко впоратися, якщо шукати в навколишньому світі лише добре і налаштовувати себе на позитив. Також зірки радять переключатися на проблеми інших людей — у такому разі свої, як правило, здаються не такими вже й серйозними.
Овен
Єдине, що ви можете правильно зробити цього непростого дня, — це тримати себе в руках: підвищена емоційність завадить доброзичливому спілкуванню з оточенням.
Телець
Спокуси цього дня до добра не доведуть, тому необхідно всіма силами їм протистояти: погодившись зробити хоча б значний крок у їхньому напрямку, ви за всього бажання вже не зможете зупинитися.
Близнята
Вибух емоцій, який чекає на представників знака в цей час, складно буде перенести навіть такій подвійній натурі, як ви, найкращий спосіб зберегти душевну рівновагу — зосередитися на роботі.
Рак
Цього дня не рекомендується наполягати на своєму будь-що — навіть якщо ви маєте рацію на всі сто відсотків, краще на якийсь час відступити, — тоді ви зможете зберегти добрі стосунки зі своїм опонентом.
Лев
Авторитет, який ви — за замовчуванням — маєте в колективі, допоможе вам примирити ворожі сторони: всі, включаючи безпосереднє керівництво, оцінять вашу об’єктивність та доброзичливість.
Діва
Пропозиція, яка надійде цього дня, на перший погляд може здатися більш ніж привабливою, але краще від неї відмовитися — насправді її привабливість виявиться значно перебільшеною.
Терези
Складаючи довгострокові плани на майбутнє, що включають вирішення різноманітних професійних та господарських завдань, не варто забувати про відпочинок — без нього повноцінної роботи не вийде.
Скорпіон
Не посваритися з оточенням можна буде лише одним способом — скоротити спілкування з людьми — зокрема й близькими — до необхідного мінімуму, інакше прикрої сварки не уникнути.
Стрілець
Романтичне знайомство, яке може статися цього дня, до серйозних та довготривалих стосунків не приведе — максимум, на що ви можете розраховувати, це яскравий, але, на жаль, короткий роман.
Козоріг
Цього дня представникам вашого знака не варто розпочинати нові справи і ухвалювати серйозні рішення: перші з великою ймовірністю будуть приречені на провал, а другі, найімовірніше, виявляться помилковими.
Водолій
Робота в цей час здебільшого виявиться марною, благо, тому можна відкласти всі справи і присвятити день — або хоча б його частину — повноцінному відпочинку, на який ви давно заслужили.
Риби
Сьогодні не варто слухати тих, хто вважає, що ви все робите не так: без смаку одягаєтеся, неправильно виховуєте дітей або погано господарюєте — чиніть так, як вважаєте правильним самі.
Читайте також: