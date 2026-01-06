Гороскоп на 7 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли краще не виходити з дому

Кімнатна рослина на підвіконні / © Credits

Реклама

Якщо такої можливості — і це логічно в робочий день — немає, потрібно максимально швидко пройти шлях від дому до офісу, а потім повернутися назад.

Водночас бажано нікуди не заходити дорогою, не спілкуватися з незнайомими людьми і, тим паче, не вплутуватися в чужі суперечки та конфлікти, що може призвести до наслідків — наскільки непередбачуваних, настільки й неприємних.

Овен

День підходить для прибирання, яке є нагальною потребою після свят: воно дасть змогу очистити енергетику житла, у результаті стане легше дихати — як у прямому, так і в переносному сенсі.

Реклама

Телець

Спілкування нинішнього дня викличе у вас винятково негативні емоції, тому в цей час краще ні з ким не розмовляти — наприклад, не відповідати на телефонні дзвінки, не встрявати в суперечки в соцмережах.

Близнята

Не варто брати близько до серця слова інших — особливо тих, хто не викликає у вас довіри — людей: цілком можливо, що вони продиктовані бажанням досягти своїх корисливих цілей вашими руками.

Рак

Очищаючи енергетику житла, важливо не забути про магічну силу вогню: після закінчення прибирання потрібно запалити свічку і пройти будинком за годинниковою стрілкою, затримуючись там, де вона буде чадіти — там негатив особливо сильний.

Лев

Професійні пропозиції, що надійшли цього дня, тільки на перший погляд здадуться привабливими, насправді вони принесуть більше шкоди, ніж користі, тому краще від них відмовитися.

Реклама

Діва

У жодному разі не варто витрачати більше грошей, ніж ви можете собі дозволити: замисліться над тим, на які кошти ви існуватимете до майбутньої зарплати — і заощаджувати стане набагато легше та простіше.

Терези

Не можна давати людям — особливо тим, хто налаштований негативно по відношенню до вас, — можливість вказувати, командувати і підганяти вас: втрачене почуття власної гідності виявиться не таки просто відновити.

Скорпіон

Не варто піддаватися на провокації, яких цього дня, на жаль, буде дуже багато: про емоційну реакцію на чужу грубість або хамське ставлення згодом доведеться серйозно пошкодувати.

Стрілець

Через труднощі у взаєморозумінні з оточенням не варто призначати на цей день не тільки ділові переговори, а й романтичні побачення, а також зустрічі з друзями — добром вони, на жаль, не закінчаться.

Реклама

Козоріг

Не варто знайомитися з людьми в громадських місцях — людина, яка на перший погляд здасться приємною в усіх сенсах, може виявитися шахраєм, мета якого — обкрутити вас навколо пальця.

Водолій

Спілкування з людьми — навіть рідними та близькими — загрожує серйозними конфліктами, на загладжування яких може піти значна кількість часу і сил, які можна витратити з більшою користю.

Риби

День не підходить для реалізації нових проєктів, навіть якщо вони об’єктивно є перспективними, а ви довго готувалися до їх реалізації: щось піде не так — і від хорошої ідеї в результаті доведеться відмовитися.

Читайте також: