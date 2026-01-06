ТСН у соціальних мережах

Астрологія
744
3 хв

Гороскоп на 7 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли краще не виходити з дому

Негативна енергетика дня настільки сильна, що астрологи рекомендують не залишати рідні стіни без нагальної потреби.

Міла Корольова
Кімнатна рослина на підвіконні

Кімнатна рослина на підвіконні / © Credits

Якщо такої можливості — і це логічно в робочий день — немає, потрібно максимально швидко пройти шлях від дому до офісу, а потім повернутися назад.

Водночас бажано нікуди не заходити дорогою, не спілкуватися з незнайомими людьми і, тим паче, не вплутуватися в чужі суперечки та конфлікти, що може призвести до наслідків — наскільки непередбачуваних, настільки й неприємних.

Овен

День підходить для прибирання, яке є нагальною потребою після свят: воно дасть змогу очистити енергетику житла, у результаті стане легше дихати — як у прямому, так і в переносному сенсі.

Телець

Спілкування нинішнього дня викличе у вас винятково негативні емоції, тому в цей час краще ні з ким не розмовляти — наприклад, не відповідати на телефонні дзвінки, не встрявати в суперечки в соцмережах.

Близнята

Не варто брати близько до серця слова інших — особливо тих, хто не викликає у вас довіри — людей: цілком можливо, що вони продиктовані бажанням досягти своїх корисливих цілей вашими руками.

Рак

Очищаючи енергетику житла, важливо не забути про магічну силу вогню: після закінчення прибирання потрібно запалити свічку і пройти будинком за годинниковою стрілкою, затримуючись там, де вона буде чадіти — там негатив особливо сильний.

Лев

Професійні пропозиції, що надійшли цього дня, тільки на перший погляд здадуться привабливими, насправді вони принесуть більше шкоди, ніж користі, тому краще від них відмовитися.

Діва

У жодному разі не варто витрачати більше грошей, ніж ви можете собі дозволити: замисліться над тим, на які кошти ви існуватимете до майбутньої зарплати — і заощаджувати стане набагато легше та простіше.

Терези

Не можна давати людям — особливо тим, хто налаштований негативно по відношенню до вас, — можливість вказувати, командувати і підганяти вас: втрачене почуття власної гідності виявиться не таки просто відновити.

Скорпіон

Не варто піддаватися на провокації, яких цього дня, на жаль, буде дуже багато: про емоційну реакцію на чужу грубість або хамське ставлення згодом доведеться серйозно пошкодувати.

Стрілець

Через труднощі у взаєморозумінні з оточенням не варто призначати на цей день не тільки ділові переговори, а й романтичні побачення, а також зустрічі з друзями — добром вони, на жаль, не закінчаться.

Козоріг

Не варто знайомитися з людьми в громадських місцях — людина, яка на перший погляд здасться приємною в усіх сенсах, може виявитися шахраєм, мета якого — обкрутити вас навколо пальця.

Водолій

Спілкування з людьми — навіть рідними та близькими — загрожує серйозними конфліктами, на загладжування яких може піти значна кількість часу і сил, які можна витратити з більшою користю.

Риби

День не підходить для реалізації нових проєктів, навіть якщо вони об’єктивно є перспективними, а ви довго готувалися до їх реалізації: щось піде не так — і від хорошої ідеї в результаті доведеться відмовитися.

744
