Гороскоп на 7 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли знайдуться відповіді на найважчі запитання

День, коли можуть знайтися відповіді на найважчі та найскладніші запитання, які тривалий час не дають нам спокою.

Півонії

Півонії / © Credits

Зірки радять не упустити щасливий шанс і скористатися можливостями, які ця місячна доба перед нами відкриє — впоратися зі складними і застарілими проблемами. У цей час також не варто довго аналізувати ситуацію, що склалася, вагатися і зважувати всі аргументи «за» та «проти» — настав час відкинути сумніви і йти вперед. Вдалими сьогодні будуть будь-які фінансові справи, особливо важливо звернутися до керівництва з проханням про підвищення заробітної плати — у більшості випадків його буде задоволено.

Овен

Поставивши перед собою мету, хоч би якої сфери життя вона стосувалася, потрібно відкинути будь-які сумніви в можливості її досягнення, інакше домогтися свого не вдасться — можна навіть не починати діяти.

Телець

Будь-які починання, до яких візьмуться цього дня представники знака, будуть — у прямому сенсі цього слова — напрацьовані на успіх, тому не варто з ними зволікати — вже завтра умови будуть далеко не такими вдалими.

Близнята

Той рідкісний день, коли участь в авантюрах, зокрема й фінансових, може принести не крах, а вигоду, але це не означає, що можна діяти необачно, у будь-якому разі ризики мають бути прораховані.

Рак

Не варто чекати, що мета, яку поставлять перед собою представники вашого знака, буде досягнута без будь-яких зусиль, начебто сама собою: щоб отримати бажаний результат, доведеться всерйоз попрацювати.

Лев

Перш ніж почати працювати, необхідно чітко визначитися з пріоритетами і почати діяти з того, що має максимальну важливість, потім іти від складного до простого, а не навпаки.

Діва

Сьогодні — втім, як і в будь-який інший день — коханій людині потрібно на всі запитання давати правдиві відповіді: брехню не вдасться сховати, а коли її виявлять, вона може стати причиною серйозних проблем у стосунках.

Терези

Роботу сьогодні, хоч би яким важливим і складним був проєкт, яким представники вашого знака займатимуться, потрібно робити повільно і не поспішаючи — квапливість не дасть змоги виконати її добре і якісно.

Скорпіон

Перш ніж розпочати реалізацію нового — професійного — проєкту, необхідно ретельно розрахувати свої сили: буде прикро, якщо вони вичерпаються на половині шляху і не дадуть довести розпочате до фіалу.

Стрілець

Незважаючи на притаманну вам пристрасть до авантюр, сьогодні все-таки не варто вплутуватися в сумнівний захід, оскільки великий ризик більше втратити, ніж придбати, тож немає сенсу ризикувати.

Козоріг

Сьогодні — хоча б на деякий час — необхідно відмовитися від звички тримати все під контролем: зазвичай така «беручкість» вас виручає, але цього дня вона може завадити вам діяти і досягати поставленої мети.

Водолій

Можна вирушати на шопінг: все, що буде придбано цього дня, по-перше, потішить своєю якістю, а по-друге, слугуватиме довгі роки, тож не варто відмовляти собі в цій приємній слабкості.

Риби

На несподівану для вас можливість вирушити в поїздку — найімовірніше, пов’язану з розв’язанням професійних питань — потрібно відповідати згодою: вам вдасться не тільки виконати завдання, а й відпочити.

