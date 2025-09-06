ТСН у соціальних мережах

Гороскоп на 7 вересня для всіх знаків зодіаку: день, не варто йти на поводі у своїх інстинктів.

Незважаючи на те, що енергії дня спокійні й гармонійні, не варто йти на поводі у своїх інстинктів.

Гороскоп на 7 вересня

Необхідно дотримуватися поміркованості в усьому, включно з харчуванням і чуттєвими задоволеннями. На роботу, навіть домашню, теж накидатися не варто — особливих проривів та успіхів тут не передбачається, тому зірки радять зосередитися на малозначних справах. А ще ліпше — як і годиться в неділю — на повноцінному відпочинку.

Овен

Взаєморозуміння, що виникло у стосунках з оточенням — як близькими, так і малознайомими людьми, — допоможе врегулювати старі конфлікти й уникнути нових, які ще вчора здавалися неминучими.

Телець

Вихідний день — вдалий час для генерального прибирання, головна мета якого — виявити речі, якими давно ніхто не користується і дати їм друге життя — наприклад, подарувати або віддати нужденним.

Близнята

Не можна давати волю дратівливості, яка пишним цвітом розквітла цього дня, — легко буде образити людину, яка на це абсолютно не заслуговує, а ось виправити ситуацію буде важко.

Рак

Примиритися з недосконалістю світу дасть змогу творчість — до того ж, зовсім неважливо, яка — професійна чи самодіяльна, головне — налаштуватися на пов’язану з нею позитивну хвилю.

Лев

Не варто болісно реагувати на чутки і плітки за своєю спиною — ваші недоброзичливці тільки цього й домагаються, тому потрібно вибити їх з рівноваги своїм спокоєм і умиротворенням.

Діва

День категорично не підходить для ухвалення важливих рішень: вам не вдасться об’єктивно оцінити всі наявні чинники «за» і «проти», тому вони з великою ймовірністю виявляться помилковими.

Терези

Обережними у висловлюваннях необхідно бути завжди, але сьогодні — особливо: надто великий ризик ненароком вибовкнути таємницю, яка за жодних умов не повинна стати надбанням сторонніх людей.

Скорпіон

Навіть гідно оцінюючи — відчуваючи — власну зверхність, не варто демонструвати її оточенню, навряд чи воно прийде у захват від такого — зарозумілого і чваньковитого — стилю вашої поведінки.

Стрілець

Очистити свою енергетику і позбутися негативу можна буде, зробивши комусь із оточення добру справу, до того ж, стосується це не стільки близьких, скільки чужих людей — ви не повинні переслідувати вигоду.

Козоріг

Гарний день для поїздок — рекомендується вирушати в подорожі й відрядження, обставини впродовж всієї їхньої тривалості складатимуться сприятливо, особливо якщо ви заздалегідь подбаєте про всі її деталі.

Водолій

Відповідь на серйозне життєве питання цього дня дасть інтуїція — головне, вчасно до неї дослухатися, а не висувати на перший план докази розуму, який сьогодні, як не дивно, виявиться не на належній висоті.

Риби

Дуже важливо зберігати душевну рівновагу, не допускаючи злість ні в чому — ні в думках, ні в словах, ні — тим паче! — в діях: не варто перевіряти на собі, як діє закон бумеранга — собі дорожче виявиться.

