Гороскоп на 7 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, який створений для радості

Люди стають розкутими та внутрішньо вільними, тому їм легко спілкуватися одне з одним. Вдалими обіцяють бути будь-які святкування, а якщо в цей час приводу для них не знайдеться, потрібно хоча б зберігати оптимізм і гарний настрій. Можна також укладати угоди й підписувати договори — вони обіцяють бути надзвичайно вдалим.

Овен

Гарний день для старту нового — власного — бізнесу: будь-які ділові починання буквально приречені на успіх, головне — не гальмувати і не лінуватися, а з активністю та ентузіазмом почати роботу.

Телець

Від фізичного навантаження сьогодні необхідно відмовитися — воно не лише забере сили, необхідні для особистого життя і плідної роботи, а й може призвести до травм, яких бажано уникнути.

Близнята

День, коли можна не переживати через те, який вигляд ви маєте в очах людей, що вас оточують: найімовірніше, їхній вигляд мало відрізнятиметься від вашого, проте втрачати контроль над ситуацією все ж не варто.

Рак

Через високу ймовірність харчових отруєнь необхідно уважно стежити за свіжістю та якістю продуктів, які вживаються у їжу — зіпсовані потрібно одразу ж викинути до сміттєвого відра.

Лев

Незважаючи на початок робочого тижня, необхідно використати найменшу можливість взяти відгул і залишитися вдома — близькі, які вкрай рідко бачать вас, будуть вдячні за проведений разом час.

Діва

Вільний час рекомендується витратити на активності на природі: згадайте, коли ви востаннє були на свіжому повітрі, і сміливо вирушайте до лісу по гриби чи на прогулянку до парку.

Терези

Геніальних ідей професійного штибу, які спадатимуть вам на думку, виявиться так багато, що їх необхідно буде зафіксувати, інакше ризикуєте втратити щонайменше половину з них.

Скорпіон

День сприятливий для розмов із друзями і близькими людьми: можна зачіпати теми, які досі вважалися табу, — зараз вдасться з’ясувати будь-які, навіть найскладніші — та найнеприємніші — питання.

Стрілець

Не можна допустити, щоб перепади настрою, які переслідуватимуть вас сьогодні, зіпсували вам нинішній день — це може негативно позначитися як на роботі, так і на стосунках із близькими вам людьми.

Козоріг

День сприятливий для будь-яких починань — особливо для втілення в життя проєкту, про який ви давно мріяли: якщо така мета у вас є, не варто зволікати з її реалізацією, інакше проґавите важливий шанс.

Водолій

Тим, хто давно розмірковував про те, щоб змінити місце роботи, є сенс зробити перший крок на цьому шляху — наприклад, ретельно вивчити пропозиції на відповідних сайтах чи надіслати резюме.

Риби

День сприятливий для будь-яких фінансових операцій — від оплати комунальних рахунків до підписання важливих, розрахованих на перспективу договорів та укладення аналогічних угод.

