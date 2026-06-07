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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
350
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 8 червня для всіх знаків зодіаку: день серйозних випробувань

День серйозних випробувань, які насамперед торкнуться стосунків із людьми довкола — особливо близькими.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Квітка баклажана

Квітка баклажана / © Credits

Саме в такий час відбувається максимальна кількість зрад і подружньої невірності, які можуть внести в життя серйозні — в особливо складних випадках кардинальні — зміни, а оскільки йдеться про понеділок, можна припустити, що ці події вплинуть на настрої всього тижня.

Також варто побоюватися нападів агресії, до якої в цей час будуть схильні навіть найспокійніші та найдоброзичливіші люди. Уникнути проблем, які можуть зрештою виникнути, можна двома способами: максимально стримуючи свої емоції або повністю відмовившись від спілкування — особливо з людьми, сварка з якими стане для нас особливо образливою, а тому небажаною.

Овен

Знаючи про притаманну вам запальність, недоброзичливці — насамперед колеги — можуть свідомо провокувати вас на неадекватну відповідну реакцію: ваше завдання — ігнорувати їхні дії, наскільки це можливо.

Телець

Навіть якщо ваша мета — домогтися справедливості, відмовтеся від агресивної манери ведення суперечки: під дією емоцій бажаного ви не отримаєте, лише ще більше налаштуєте проти себе співрозмовника.

Близнята

День, коли зустрічі романтичного характеру краще скасувати — надто висока ймовірність сварки, після якої стосунки вже ніколи не будуть такими, як раніше — не варто ними ризикувати.

Рак

Представники знака люблять займатися домашнім господарством, і сьогодні, незважаючи на понеділок, зірки радять їм приділити увагу не основній роботі, а власній оселі, перетворивши її на затишну оазу.

Лев

Не варто думати про досягнення поставленої професійної мети: потрібно відпустити думки про результат і зосередитися лише на роботі, в такому разі все вдасться зробити і успішніше, і — що не менш важливо — швидше.

Діва

Відповідально ставитися до свого здоров’я потрібно завжди, але сьогодні такі — превентивні — заходи мають особливе значення: надто високою є ймовірність підхопити вірусну інфекцію або стати жертвою переохолодження.

Терези

У стосунках із коханою людиною набагато простіше — й легше — визнати скоєну помилку, ніж упродовж усього дня старанно ухилятися від відповідальності за свою поведінку, а потім усе ж здатися.

Скорпіон

Зіткнувшись із чужою недоброзичливістю, яку, найімовірніше, продиктує банальна заздрість, намагайтеся не реагувати на темну енергетику: нехай негатив залишається з тим, від кого він виходить.

Стрілець

Сьогодні знаку, представники якого спочатку говорять — або роблять — і лише потім думають, особливо важливо стежити за своїм язиком: сказати те, про що хотілося б промовчати, легко, виправити ситуацію — важко.

Козоріг

Небажано втручатися у справи інших людей, навіть якщо вам здасться, що ви легко можете розв’язати їхні проблеми: в такий спосіб ви звалите на себе тягар, позбутися якого буде непросто — доведеться нести його й далі.

Водолій

На роботі та в бізнесі особливих успіхів очікувати не доводиться, тому — звісно, якщо є така можливість — незважаючи на понеділок, краще взяти відгул і присвятити день відпочинку або хоча б домашнім справам.

Риби

Серйозні претензії, які цього дня можуть висувати вам близькі люди, друзі або родичі, потрібно проігнорувати — вони надто безглузді для того, щоб перебирати на себе негатив, який вони містять.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
350
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