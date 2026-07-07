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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
266
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 8 липня для всіх знаків зодіаку: день внутрішнього спокою

День, коли найголовніше для кожного з нас — внутрішній спокій, який треба зберігати за будь-яку ціну.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Троянди

Троянди

Особливо обережними слід бути у спілкуванні з оточенням, оскільки зіткнення з ними може виявитися небезпечним — насамперед у моральному плані.

Не тільки ділові партнери, а й близькі люди можуть легко — і абсолютно без докорів сумління — підвести, тому спілкуватися з ними потрібно лише з тих питань, без розв’язання яких ніяк не можна обійтися, а решту розмов перенести на інший — більш вдалий — час.

Овен

Будь-яке ваше слово, сказане ненавмисно чи необережно, з великою ймовірністю призведе до серйозного конфлікту — аж до повного розриву стосунків, — тож у цей час краще мовчати, ніж говорити.

Телець

Усвідомлення того, що ви припустилися помилки, яку — з найрізноманітніших причин — вже неможливо виправити, звичайно, не поліпшить вам настрою, але подумайте хоча б про те, як уникнути подібних хиб у майбутньому.

Близнята

Не варто вимагати від оточення більше, ніж воно може вам дати: виявіть скромність — і тоді ви отримаєте найнеобхідніше, і лише від вас залежатиме, як ви цим розпорядитеся.

Рак

Втома, яку ви можете відчути цього дня, пов’язана не з хворобою, а з виснаженням та ослабленням імунітету: намагайтеся вжити заходів — відпочити та зміцнити сили організму доступними вам способами.

Лев

Цього дня краще утриматися від відвідування місць масового скупчення людей: надто великий ризик заразитися інфекцією, яка в розпал літа виявиться особливо прикрою, оскільки прикує вас до дому й не дасть нікуди вийти.

Діва

Негативним емоціям людей, які вас зачіпають і які, схоже, не здатні контролювати, потрібно протиставити власну байдужість — лише так вдасться уникнути неминучих конфліктів.

Терези

Людей, які викликають у вас відверто неприємні емоції, цього дня слід оминати: навіть випадково завдана образа стане початком неприємних подій, які буде важко зупинити.

Скорпіон

Економність не є сильним боком представників цього знака, але сьогодні слід якомога обережніше витрачати наявні кошти — у такому разі вдасться не вийти за межі бюджету й не витратити зайвого.

Стрілець

Агресія з боку інших, зіткнувшись із негативом, що виходить від самих представників цього знака, може виявитися вибухонебезпечною сумішшю та призвести до серйозного конфлікту, тому дуже важливо тримати себе в руках.

Козоріг

Перш ніж щось сказати, а тим більше — зробити, необхідно ретельно проаналізувати можливі — насамперед негативні — наслідки, і лише потім дозволяти собі рішучі висловлювання чи дії.

Водолій

Не найвдаліший день для будь-яких — навіть незначних — фінансових операцій: вони можуть спричинити ланцюгову реакцію матеріальних втрат, які серйозно спустошать рахунки та картки представників знака.

Риби

Зараз не найкращий час для початку роботи над новими професійними проєктами — на успіх тут розраховувати не доводиться, тому бажано зосередитися на доопрацюванні розпочатих раніше, але незавершених справ.

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Кількість переглядів
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