Гороскоп на 8 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли буде важко протистояти злу

Осінній пейзаж / © Credits

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Потрібно бути готовими до атак різного роду злих сил, насамперед — токсичних людей, які не проти «підживитися» чужою енергією.

Щоб уникнути зустрічі з ними, краще в цей час не виходити з дому — у неділю це цілком можливо.

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Овен

Цього дня не варто спілкуватися з незнайомими людьми: така розмова може призвести до неприємної ситуації, тому краще триматися подалі від людей, від яких невідомо, чого очікувати.

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Телець

Втома, яку ви можете відчути цього дня, на щастя, не є ознакою нездужання — найімовірніше, останнім часом ви дуже багато працювали, тому тепер — у неділю — настав час відпочити.

Близнята

Відповідати злом на зло завжди небажано, але цього дня це особливо небезпечно: зірки, чудово розуміючи, хто першим розпочав конфлікт, відішлють недобрі вчинки та слова тому, від кого вони походять.

Рак

Не варто звертати увагу на недоброзичливі зауваження, які можуть зробити цього дня люди з вашого оточення: найімовірніше, вони свідчитимуть не про ваші, а про їхні власні проблеми.

Лев

Найкраще, що ви можете зробити, опинившись у центрі чужого конфлікту, — це піднятися над «сутичкою» і спробувати примирити сторони, що ворогують, не віддаючи перевагу жодній із них.

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Діва

Цього дня не варто звертатися за допомогою до оточення — особливо до близьких людей: перебуваючи в поганому настрої, вони не тільки не допоможуть вирішити ваше питання, а й знайдуть привід несправедливо причепитися до вас самих.

Терези

Зірки радять вам не витрачати гроші даремно: на щастя, у фінансовому плані у вас усе гаразд, але трохи розумної економії все-таки не завадить — втім, як завжди.

Скорпіон

Щоб уникнути суперечок, які можуть виникнути цього дня, спілкування з оточенням слід звести до можливого мінімуму, хоча й ставати відлюдником теж не варто — користі це не принесе.

Стрілець

Уміння стримувати емоції — не найсильніший бік представників цього знака, але цього дня бажано потренуватися в цьому: намагайтеся байдуже реагувати на ворожі випади.

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Козоріг

Не допускайте надмірної фамільярності у стосунках з оточенням, особливо з малознайомими людьми: вони можуть вирішити, що ви — безхарактерна людина, яка не вміє відстоювати свою позицію, і з задоволенням сядуть вам на голову.

Водолій

Зараз не час для рішучих кроків ані у фінансовій, ані в особистому житті, тому не варто братися за реалізацію нових — у цьому випадку побутових — проєктів та погоджуватися на пропозицію офіційно оформити стосунки.

Риби

Підняти настрій цього дня допоможуть улюблені заняття: відчувши перші ознаки меланхолії, увімкніть улюблений серіал або відкрийте старий роман, який ви давно збиралися перечитати.

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