Гороскоп на 8 травня для всіх знаків зодіаку: день, головним принципом якого є доброта

Гороскоп на 8 травня / © Associated Press

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Благодійність, кого б із людей вона не стосувалася, повернеться до свого «автора» сторицею, тому не варто скупитися на шляхетні прояви душі та відповідні дії.

Можна подавати милостиню, віддавати гарні та якісні, але вже не потрібні нам речі до благодійних фондів, робити подарунки не лише рідним і близьким, а й стороннім людям. При цьому зовсім не обов’язково купувати щось дороге і статусне, достатньо знайти те, що сподобається цій конкретній людині, а тому принесе їй задоволення.

Овен

Потрібно користуватися будь-якою можливістю зробити хорошу справу або допомогти тим, хто про це попросить — добро незабаром обов’язково повернеться до вас у кількості, яка перевищує те, що вчинили ви.

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Телець

Цього дня в жодному разі не можна з’ясовувати стосунки з коханою людиною: необдумане — ненавмисне — різке слово може призвести до серйозних — аж до розставання чи розлучення — наслідків.

Близнята

Чуйність і безвідмовність цього дня — не найважливіші для вас якості характеру у вашому оточенні. На жаль, можуть знайтися люди, які безсоромно скористаються ними з корисливою метою.

Рак

Бажання поплакати над своєю «жорстокою» долею може переслідувати представників вашого знака протягом усього дня — не варто йому опиратися, сльози допоможуть скинути накоплену напруженість.

Лев

Жодна дія, вчинена цього дня, якої б сфери життя вона не стосувалася, швидких результатів не дасть, тож не варто на неї й розраховувати: сьогодні можна — і треба! — працювати на перспективу.

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Діва

Рідних — особливо старшого віку — цього дня краще любити на відстані: що ближчим буде контакт, то більше виявиться підстав для конфліктів, та чи варто ризикувати добрими стосунками?

Терези

Зробивши правильні висновки зі скоєних помилок і прорахунків, можна буде «обнулити» попередній життєвий період, і, як наслідок, іти далі без нічого, як-то кажуть, розпочавши життя з чистого аркуша.

Скорпіон

Гарний день для того, щоб помиритися з незаслужено — а, можливо, й заслужено — скривдженими вами людьми: ніхто з них не таїть на вас зла, то чому б і вам не змінити гнів на милість та жити без старих образ?

Стрілець

Стикаючись з агресією з боку оточення, не ображайтеся: пам’ятайте, що, найімовірніше, вона продиктована не злістю, а слабкістю, яка заважає боротися з життєвими труднощами, тобто заслуговує на поблажливість.

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Козоріг

Допомагаючи іншим, не варто чекати на подяку, інакше загубиться сам сенс благодійності, а отже, краще взагалі нічого не робити, ніж діяти за принципом «ти мені, я — тобі».

Водолій

Відпочити від справ і проблем можна буде, лише змінивши рід діяльності — наприклад, припинивши працювати і зайнявшись підсильним видом спорту, затіявши вдома генеральне прибирання чи приділивши час хобі.

Риби

Хороший день для простих і доступних радощів: можна — і потрібно! — подбати про родичів, зустрітися з друзями чи коханою людиною і навіть просто погуляти парками й вулицями міста.

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