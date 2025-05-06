Гороскоп на 7 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли місячні енергії зроблять нас помисливими

Гороскоп на 7 травня / © Associated Press

Реклама

Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

У такому стані легко наробити масу помилок професійної якості та зіпсувати стосунки з близькими людьми, тож бажано мінімізувати його. А якщо ні, то можна сказати комусь із співрозмовників щось таке, що надовго — а, можливо, і назавжди — розведе вас у різні боки.

Овен

До людей, які спробують вас зачепити, потрібно відчувати не роздратування, образу чи злість, а співчуття: за їхньою неадекватною поведінкою, найімовірніше, стоять серйозні психологічні проблеми.

Телець

Стежити за тим, що говорите і думаєте, треба завжди, але сьогодні — особливо: властива вам запальність сьогодні зросте в рази, що може спричинити серйозний конфлікт, про який згодом доведеться пошкодувати.

Реклама

Близнята

Велика ймовірність стати жертвою ошуканства, до того ж його джерелом може виявитися не професійний шахрай, а близька і рідна людина, яка вважатиме, що її брехня виявиться, як заведено говорити, на порятунок.

Рак

У жодному разі не можна шкодувати себе, якщо ж це почуття таки накрило вас, згадайте про тих, кому, напевно, гірше, ніж вам, а таких людей — на жаль! — багато, а ще краще надайте їм посильну, але необхідну допомогу.

Лев

Через підвищене цього дня емоційне тло вчинки інших людей можуть викликати у вас неприйняття, роздратування і навіть гнів — саме час згадати про те, що і ви можете викликати негатив у інших.

Діва

Займаючись благодійністю, думайте не про самопіар і те, який ви вигляд ви матимете в очах оточення, а про потреби тих, кому допомагаєте, тоді і за добро вам віддасться по заслугах.

Терези

День, коли роботу краще відкласти — однаково пуття з неї буде, якщо ж такої можливості немає, треба хоча б зосередитися на дрібних справах, відмовившись — зрозуміло, на якийсь час — від серйозних проєктів.

Скорпіон

Допомога оточенню у цей час зведеться до ролі жилетки, в яку захочуть поплакатися ті, кому зараз гірше, ніж вам — намагайтеся не дратуватись, вислухати всіх, а якщо вдасться, ще й знайти слова втіхи.

Стрілець

У цей час необхідно ретельно стежити не лише за словами, а й за думками, не допускаючи в них жодного негативу: зненацька матеріалізувавшись, вони можуть значно ускладнити ваше життя.

Козоріг

Увага, яку ви приділите іншим людям, зарахується і незабаром обов’язково повернеться до вас сторицею, так що, відгукуючись на прохання, з яким звернеться до вас оточення, намагайтеся не скупитися.

Водолій

Тим із представників вашого знака, хто останнім часом, не розгинаючись, працює за комп’ютером, необхідне фізичне навантаження: через брак часу на спорт можна хоча б зробити прибирання або зайнятися йогою.

Риби

Нинішній день сприятливий для відпочинку — саме зараз вам необхідно набратися сил перед дуже важливим професійним кроком, який чекає на вас вже найближчим часом.

Читайте також: