Гороскоп на 9–10 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли на нас чекають зміни

Світанок на засніженому озері / © Credits

У цей час дуже важливо рухатися вперед, не допускаючи відступів — і вже, тим паче, розвороту від наміченого раніше курсу. Будь-яку справу треба довести — навіть найнезначніший, здавалося б, проєкт не можна кидати на пів дорозі.

Овен

До аргументів, які наводитиме вам оточення, варто дослухатися, але не більше того — йти в них на поводі не варто, ними керують тільки власні — а аж ніяк не ваші — і водночас корисливі інтереси.

Телець

Будь-які професійні питання, розв’язанням яких доведеться зайнятися в цей час, залагоджуватимуться легко — варто скористатися сприятливими обставинами, щоб «розправитися» з найскладнішими з них.

Близнята

Не можна розпорошуватися на дрібниці, якої б властивості — професійної чи побутової — вони не були, це не дасть змоги зосередитися на великій і важливій справі, якій потрібно зараз віддавати весь час і сили.

Рак

Можна сміливо вирушати в поїздки як особистого, так і професійного характеру — обставини цими днями складуться максимально сприятливо як для довгоочікуваних подорожей, так і для відряджень.

Лев

Навіть царственим особам, якими ви себе вважаєте, не варто дозволяти нетактовні зауваження на адресу людей із оточення, тож доведеться стримувати емоції, які цими днями можуть, так би мовити, бити ключем.

Діва

Везіння, яке буде супроводжувати у всіх сферах життя і діяльності, дасть змогу з успіхом переробити всі важливі й невідкладні справи — як на роботі, так і вдома, не можна упустити такий вдалий і щасливий шанс.

Терези

Дійшовши до фінальної стадії у втіленні в життя серйозного професійного проєкту, потрібно зібратися з силами і, незважаючи на можливу апатію, зробити останній — завершальний — ривок.

Скорпіон

На пропозицію, отриману цими днями — незалежно від того, стосуватиметься вона професійної діяльності чи особистого життя — можна сміливо відповідати згодою: повториться такий збіг обставин нескоро.

Стрілець

Допомагати іншим у цей час варто тільки в тому разі, якщо їхні прохання не будуть, як це трапляється, суперечити вашим власним інтересам — інакше правильним буде ввічливо й тактовно відмовити.

Козоріг

Не рекомендується брати участь в інтригах і змовах, які затіватимуть ваші колеги, інакше незабаром вони можуть бути спрямовані вже проти вас — краще займіться своїми робочими обов’язками.

Водолій

Підмінивши хворого колегу, можна буде виявити себе з найкращого боку — керівництво неодмінно помітить ваші зусилля, а потім і досягнення, і, оцінивши їх належним чином, вас винагородить.

Риби

Ніхто і ніщо не завадить вам донести до оточення вашу думку, якщо ви висловлюватимете її без емоцій та не підвищуватимете тону і не допускатимете неприпустимих висловів, а інакше краще взагалі нічого не говорити.

