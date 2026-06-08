Гороскоп на 9 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли енергія має бути спрямована на творення

Макове поле / © Associated Press

Реклама

Енергія, що переповнює нас, дасть змогу зробити реальністю будь-які плани і втілити в життя глобальні та перспективні проєкти. Головне — не втрачати часу, інакше можна втратити шанс на успіх.

Важлива умова успішної діяльності: вона має бути спрямована на творення — у такому разі можна буде розраховувати не тільки на свої, а й на вищі сили. Астрологи стверджують, будівництво пірамід стародавні єгиптяни розпочали саме в цей місячний день, тому їхня робота була на рідкість успішною.

Овен

До нових досягнень необхідно ставати без нічого, тільки довівши до пуття все, що було розпочато раніше, і підтягнувши всі наявні у вас «хвости», інакше вони заважатимуть вам працювати і весь час тягнутимуть назад.

Реклама

Телець

Попри великий обсяг роботи не можна хапатися за всі справи одночасно — ризикуєте не встигнути ніде, тож варто визначитися з тим, що для вас більш важливе, і працювати саме в цьому напрямі.

Близнята

Цього дня сміливо можна висловлювати найфантастичніші професійні ідеї — колеги приймуть їх не тільки із захопленням, а й ноткою заздрощів, а керівництво, трохи поміркувавши, в кінцевому результаті, все схвалить.

Рак

Запідозривши близьку людину у вчинку, який ви вважаєте неправильним, не мовчіть і не приховуйте від неї своїх побоювань, а запитайте її про все відверто — все здається зовсім не так страшно, як є.

Лев

Головне цього дня — утриматися від різких зауважень і двозначних жартів щодо людей, які вас оточують: на жаль, вони можуть сприйняти таку лінію поведінки як особисту образу.

Реклама

Діва

Щоб серйозна розмова з близькою людиною не переросла в тривалий конфлікт, не варто приймати її доводи в багнети — краще вислухати, проаналізувати й пообіцяти виправити ситуацію.

Терези

Гарний день для купівлі та продажу: до того ж, особливо це торкнеться великих предметів — побутової техніки і навіть нерухомості, у будь-якому разі придбання обіцяють бути вдалими і прослужать довго.

Скорпіон

У конфліктній ситуації, яка може виникнути цього дня, бажано, хоч це буде непросто, промовчати: так ви зможете ні з ким не посваритися і зберегти добрі стосунки з близькими людьми.

Стрілець

Розпочинати реалізацію проєкту, про який ви досі могли тільки мріяти, рекомендується, тільки зібравши команду — поодинці ви, за всієї працьовитості та старання, на жаль, будете приречені на поразку.

Реклама

Козоріг

День сприятливий для будь-яких професійних — насамперед, фінансових справ, але особливих успіх чекає на ті, які так чи так пов’язані з креативом, і це зовсім необов’язково стосується творчих професій.

Водолій

Не варто вважати свою думку єдино правильною, зірки радять вам дослухатися до підказок оточення — одна з висловлених ним ідей може виявитися цікавою, продуктивною і перспективною.

Риби

Не найкращий день для будь-яких переговорів, сьогодні вам здаватиметься, що співрозмовник не чує ваших аргументів, а ви начебто розмовляєте самі із собою — за можливості, краще перенести бесіду на інший час.

Читайте також:

Реклама

Новини партнерів