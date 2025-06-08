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- Астрологія
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Гороскоп на 9 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна братися до активних дій
Використовуючи потужну — сприятливу для понеділка — енергію дня, можна братися до активних дій.
Зрозуміло, що її треба спрямовувати для досягнення мети, поставленої собі раніше.
Час також сприятливий для нових починань у будь-яких сферах життя, всі вони — за свідченням астрологів — приречені на успіх, та лише в тому разі, якщо будуть спрямовані на творення, а не руйнування.
Овен
День сприятливий для зміни професійного курсу: схоже, колишній припинив давати потрібні результати, а отже, більше не влаштовує ні вас, ні керівництво — саме час його підкоригувати.
Телець
Зіткнувшись з агресивно налаштованою щодо вас людиною, намагайтеся обійти її стороною, якщо ж такої можливості не буде, поверніть її недружні випади на жарт — сварка вам не потрібна.
Близнята
Будь-які негативні висловлювання на вашу адресу будуть продиктовані винятково заздрістю людини, яка їх казатиме, оскільки зумовлені її особистими внутрішніми проблемами — вони не варті вашої уваги.
Рак
День сприятливий для ризику, щоправда, в помірній його дозі — наприклад, можна купувати лотерейні білети, а ось від їзди на позамежній швидкості і навіть переходу вулиці в недозволеному місці краще відмовитися.
Лев
День, коли бажано знайти час, щоб поспілкуватися з рідними і друзями: той факт, що на календарі початок робочого тижня, не може стати приводом для відмови від зустрічі — згодом ви можете пошкодувати.
Діва
Як би не склався ваш день, намагайтеся уникати алкоголю — він може зробити вас надто відвертими та балакучими, а під впливом цих якостей ви вибовкаєте те, що хотіли б зберегти у великій таємниці.
Терези
День сприятливий для фінансових операцій будь-якого масштабу — вони обіцяють бути успішними і незабаром принесуть вагомі дивіденди, можливі також несподівані грошові виплати.
Скорпіон
Незважаючи на початок робочого тижня, можна вирушати в будь-які поїздки — насамперед, розважального характеру: прогулянки новими — незнайомими вам — місцями матимуть на вас душевно-терапевтичне враження.
Стрілець
Щоб досягти поставленої мети, доведеться довго й наполегливо працювати: на манну небесну сьогодні розраховувати не доводиться, зате і результатом ви будете зобов’язані лише собі, а не чужій допомозі чи нагоді.
Козоріг
Незважаючи на удачу, яка супроводжуватиме вас сьогодні, грати в азартні ігри все ж небажано: занадто висока ймовірність не очікуваних придбань, а прикрих втрат.
Водолій
День сприятливий для налагодження взаємин з людьми, з якими ви перебуваєте у стані конфлікту: сьогодні вони охоче вислухають ваші аргументи і з готовністю зроблять крок до примирення.
Риби
Головне цього дня — вірити в себе і свої сили, без цих якостей ви не зможете здійснити навіть найпростішу дію, не кажучи вже про більш серйозні вчинки, тож бажано «підкачати» самооцінку.