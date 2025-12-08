- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 349
- Час на прочитання
- 3 хв
Гороскоп на 9 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна втілювати у життя будь-які ідеї та проєкти
День, коли можна втілювати в життя будь-які — навіть дуже складні ідеї та проєкти.
Головний ворог будь-якої людини — сумніви, насамперед, у собі та своїх силах, які треба долати, незважаючи ні на що. У когось це вийде легко, комусь доведеться попрацювати над самооцінкою, зате, впоравшись із невпевненістю, вдасться досягти серйозних і важливих цілей.
Також необхідно приділити максимум часу й уваги рідним і близьким людям — наприклад, освідчуватися їм у коханні та хоча б говорити компліменти, на які всі ми такі скупі.
Овен
Не можна дозволяти іншим людям користуватися вашою добротою і довірливістю — розуміння того, що вас відверто використовували у своїх — корисливих — цілях, найнегативнішим чином позначиться на стосунках.
Телець
Будь-яке непорозуміння, що виникло цього дня, необхідно вирішувати одразу ж, по гарячих слідах, інакше пов’язаний із ними негатив затягнеться недовго, а потім зовсім і позбавить можливості помиритися, чого допускати не можна.
Близнята
День, незважаючи на розпал робочого тижня, зірки рекомендують провести з сім’єю або друзями: почуття єднання з близькими людьми згуртує вас, а заразом на довгий час подарує мир у душі та гарний настрій.
Рак
Не варто сваритися з близькими тільки через те, що хтось із них припустився помилки: врешті-решт, від цього не застрахований ніхто, зокрема й ви самі, тому треба поставитися до чужої хиби з розумінням.
Лев
Тим, хто давно збирався розпочати втілення в життя важливого і, водночас, цікавого проєкту, слід поквапитися — сьогоднішній шанс повториться нескоро, тож дуже прикро буде його проґавити.
Діва
Небажано порушувати моральні правила, які ви колись самі для себе встановили: поставленої мети ви в такий спосіб однаково не досягнете, а про хвилинну слабкість згодом довго шкодуватимете.
Терези
Встряючи в чужий конфлікт, важливо пам’ятати про максимальну дипломатичність, інакше, згідно з класичною життєвою схемою, — легко можна залишитися винним для обох його сторін.
Скорпіон
День — зрозуміло, за можливості — необхідно присвятити дітям: з цілої низки причин саме сьогодні вони особливо потребуватимуть ваших любові й уваги, тому не варто шкодувати для них часу і сил.
Стрілець
Представникам вашого — максималістського — знака давно час навчитися пробачати і відпускати завдані вам образи, особливо якщо йдеться не про односторонні, а про взаємні претензії — ви самі багато в чому винні.
Козоріг
Справи — зрозуміло, на певний час — необхідно відкласти вбік і трохи відпочити, інакше сили можуть залишити вас раптово, і ви, перейшовши в режим повної бездіяльності, не зможете виконати все, що запланували.
Водолій
Робити добрі справи потрібно просто так — від широти своєї натури, не розраховуючи водночас на відповідну на подяку — таке очікування зведе нанівець сенс благодійності, мета якої — допомога нужденним.
Риби
Дослухатися до сигналів, які надсилатиме вам організм, важливо завжди, але сьогодні — особливо: у цей час він «проситиме» тільки того, чого дійсно потребує, тому не можна ігнорувати його звернення.
