Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
349
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 9 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна втілювати у життя будь-які ідеї та проєкти

День, коли можна втілювати в життя будь-які — навіть дуже складні ідеї та проєкти.

Автор публікації
Міла Корольова
Гороскоп на 9 грудня

Гороскоп на 9 грудня / © Credits

Головний ворог будь-якої людини — сумніви, насамперед, у собі та своїх силах, які треба долати, незважаючи ні на що. У когось це вийде легко, комусь доведеться попрацювати над самооцінкою, зате, впоравшись із невпевненістю, вдасться досягти серйозних і важливих цілей.

Також необхідно приділити максимум часу й уваги рідним і близьким людям — наприклад, освідчуватися їм у коханні та хоча б говорити компліменти, на які всі ми такі скупі.

Овен

Не можна дозволяти іншим людям користуватися вашою добротою і довірливістю — розуміння того, що вас відверто використовували у своїх — корисливих — цілях, найнегативнішим чином позначиться на стосунках.

Телець

Будь-яке непорозуміння, що виникло цього дня, необхідно вирішувати одразу ж, по гарячих слідах, інакше пов’язаний із ними негатив затягнеться недовго, а потім зовсім і позбавить можливості помиритися, чого допускати не можна.

Близнята

День, незважаючи на розпал робочого тижня, зірки рекомендують провести з сім’єю або друзями: почуття єднання з близькими людьми згуртує вас, а заразом на довгий час подарує мир у душі та гарний настрій.

Рак

Не варто сваритися з близькими тільки через те, що хтось із них припустився помилки: врешті-решт, від цього не застрахований ніхто, зокрема й ви самі, тому треба поставитися до чужої хиби з розумінням.

Лев

Тим, хто давно збирався розпочати втілення в життя важливого і, водночас, цікавого проєкту, слід поквапитися — сьогоднішній шанс повториться нескоро, тож дуже прикро буде його проґавити.

Діва

Небажано порушувати моральні правила, які ви колись самі для себе встановили: поставленої мети ви в такий спосіб однаково не досягнете, а про хвилинну слабкість згодом довго шкодуватимете.

Терези

Встряючи в чужий конфлікт, важливо пам’ятати про максимальну дипломатичність, інакше, згідно з класичною життєвою схемою, — легко можна залишитися винним для обох його сторін.

Скорпіон

День — зрозуміло, за можливості — необхідно присвятити дітям: з цілої низки причин саме сьогодні вони особливо потребуватимуть ваших любові й уваги, тому не варто шкодувати для них часу і сил.

Стрілець

Представникам вашого — максималістського — знака давно час навчитися пробачати і відпускати завдані вам образи, особливо якщо йдеться не про односторонні, а про взаємні претензії — ви самі багато в чому винні.

Козоріг

Справи — зрозуміло, на певний час — необхідно відкласти вбік і трохи відпочити, інакше сили можуть залишити вас раптово, і ви, перейшовши в режим повної бездіяльності, не зможете виконати все, що запланували.

Водолій

Робити добрі справи потрібно просто так — від широти своєї натури, не розраховуючи водночас на відповідну на подяку — таке очікування зведе нанівець сенс благодійності, мета якої — допомога нужденним.

Риби

Дослухатися до сигналів, які надсилатиме вам організм, важливо завжди, але сьогодні — особливо: у цей час він «проситиме» тільки того, чого дійсно потребує, тому не можна ігнорувати його звернення.

Дата публікації
Кількість переглядів
349
