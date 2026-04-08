Гороскоп на 9 квітня для всіх знаків зодіаку: день, який називають найбільш революційним у календарі

Енергія, приплив якої ми можемо відчути в цей час, дає змогу замахнутися на найскладніші та найсерйозніші — як професійні, так і побутові — проєкти, які здебільшого виявляться на рідкість успішними.

А ось надто різких висловлювань краще не допускати — вони можуть зіпсувати стосунки з оточенням.

Овен

Представникам знака необхідно виявити якість, за яку їх зазвичай лають: їхню фірмову впертість, без неї вони не зможуть наполягти на своєму — і домогтися результату — ні в професійному, ні в особистому плані.

Телець

Не варто робити чужу роботу, як би вас не вмовляли: таким чином ви послужите погану службу як собі, так і тим людям, яким ви допоможете — для них дуже важливо впоратися з викликами, що виникли, самостійно.

Близнята

Категорично не рекомендується когось обдурювати: збрехавши один раз, ви потрапите у вирву, яка затягуватиме вас дедалі глибше й глибше, не даючи вирватися з безперервного ланцюга фальшивих слів та обіцянок.

Рак

Не можна допускати навіть незначної несправедливості до себе і близьких вам людей — зіткнувшись із такою ситуацією, негайно припиняйте будь-які спроби можливої — і образливої — необ’єктивності.

Лев

Не варто витрачати енергію, якою забезпечать вас зірки цього дня, на з’ясування стосунків із членами своєї сім’ї, краще спрямувати її на наполегливу і плідну роботу — особливо, пов’язану з творчістю.

Діва

Не піддавайтесь на вмовляння інших людей — найімовірніше, не найдоброзичливіших — відмовляючись від мети, до якої ви йшли довго і наполегливо: згодом ви про це пошкодуєте, але буде пізно.

Терези

Висловлювати свою думку необхідно з максимальною повагою як до співрозмовника, так і до його точки зору, на яку він має повне право, інакше можна почути від нього багато неприємного.

Скорпіон

На представників знака чекає вдалий день, протягом якого потрібно проводити ділові переговори, їхнім результатом може стати перехід на нову посаду або підписання важливого фінансового договору.

Стрілець

Гарний час для того, щоб розвивати свої численні таланти — зайнявшись тим, до чого вас давно тягнуло, ви, цілком можливо, знайдете не хобі, а нову професію, а також визнання і, що дуже важливо, фінанси.

Козоріг

Будь-які проблеми професійного і фінансового характеру сьогодні розв’язуватимуться легко і без напруження, тому можна приурочити до цього дня найскладніші завдання, які досі відкладалися на потім.

Водолій

Займатися самоошуканством і видавати бажане за дійсне погано завжди, але сьогодні це стане особливо небезпечним: тільки поглянувши правді в очі, ви зможете визначити, як відповісти на обридле вам запитання.

Риби

Останнім часом ви змогли продемонструвати керівництву, що готові працювати в будь-яких — навіть найскладніших — умовах, тому тепер цілком можете розраховувати на заслужене підвищення по службі.

