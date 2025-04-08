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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1032
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 9 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто брати все близько до серця

День підвищеної емоційності, яка не завжди носитиме знак «плюс».

Автор публікації
Міла Корольова Міла Корольова
Квітень

Гороскоп на 9 квітня для всіх знаків зодіаку / © Associated Press

У цей час дуже важливо бути обережними у стосунках з людьми навколо, хоч би якими — близькими чи малознайомими — вони були. Будь-яке необдумане слово може спричинити серйозний конфлікт, який матиме неприємну перспективу.

Самим же не варто брати близько до серця висловлювання інших людей: переважно злого наміру у них не буде, але наші недовірливість і вразливість, що загострилися цього дня, зроблять з будь-якої дрібниці трагедію.

Овен

День, незважаючи на його будній статус, необхідно максимально присвятити відпочинку: якщо немає можливості влаштувати вихідний, потрібно хоча б якнайшвидше впоратися з роботою і знайти собі приємніше заняття.

Телець

Якщо у просуванні до професійної мети ви зайшли в глухий кут, не звинувачуйте себе в помилці і не бійтеся відмовитися від обраного шляху та почати все спочатку — цього разу вам вдасться зробити правильний вибір.

Близнята

Благодійністю цього дня необхідно займатися, не очікуючи у відповідь вдячності за неї — в такому разі вона втратить свій шляхетний сенс і перетворитися на звичайну угоду за принципом: ти — мені, я — тобі.

Рак

Навколишній світ може здатися представникам вашого — й без того песимістичного — знака занадто похмурим, а ваша власна життєва ситуація — безвихідною, та це лише вплив енергій Місяця.

Лев

Оскільки час сприятливий для будь-яких починань, рекомендується скористатися вдалим шансом і розпочати роботу над проєктом, який ви давно відкладали в очікуванні сприятливішої ситуації.

Діва

Не варто відштовхувати від себе людину, яка деякий час тому чимось образила вас, але тепер покаялася і хоче помиритися: зрештою, в будь-якій сварці винні двоє, тож не варто знімати провину і з себе.

Терези

Не варто надто сильно захоплюватися вирішенням чужих проблем на шкоду своїм власним: у такому разі можна опинитися в ситуації, з якої доведеться довго шукати вихід, та й то не факт, що її вдасться розв’язати.

Скорпіон

День сприятливий для будь-яких угод з нерухомістю: якщо ви давно мріяли купити чи продати житло, саме час виставити оголошення на відповідному сайті — варіанти перевершать будь-які очікування.

Стрілець

Сьогодні рідні та близькі потребуватимуть вашої допомоги й підтримки, як ніколи, тому дуже важливо відкласти вбік свої — менш важливі — справи і зробити все для того, щоб допомогти їм вийти з ситуації, що склалася.

Козоріг

Найголовніше сьогодні — добре зарекомендувати себе в очах керівництва, виконавши поставлене ним завдання на «відмінно з плюсом» — така професійна перемога відкриє перед вами блискучі перспективи.

Водолій

Тим представникам знака, які давно подумують про ремонт у своєму будинку чи квартирі, варто скористатися сприятливими умовами дня для того, щоб ретельно підготуватися до нього, а там можна й діяти.

Риби

День сприятливий для переходу на здоровий спосіб життя загалом, і позбавлення від шкідливих звичок зокрема — якщо ви давно збиралися сісти на дієту або кинути палити, саме час зробити рішучий крок.

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