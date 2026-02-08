Гороскоп на 9 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли у нас усе вдаватиметься

Зимовий ліс у променях заходу сонця / © Credits

Можна братися за роботу, яку ми з якоїсь причини довго відкладали на потім — сьогодні для неї складуться всі необхідні умови, а результат потішить на всі сто відсотків.

Овен

Плануючи нинішній день, небажано робити ставку на нові проєкти — час для їхньої реалізації ще не настав, тому слід жваво довести до ладу старі справи, тоді в професійних питаннях буде повний лад.

Телець

Не варто одразу ж і беззастережно вірити тим, хто захоче зганьбити у ваших очах близьку вам людину: спочатку перевірте їхні слова — велика ймовірність того, що вони виявляться безпідставним наклепом.

Близнята

Розв’язуючи професійні питання, не женіться за кількістю — ви можете домогтися високих показників, але при цьому постраждає якість, а це може не найкращим чином позначитися на вашому авторитеті фахівця.

Рак

Яким би привабливим не здався вам новий знайомий, не варто вступати з ним у серйозні стосунки — вони не стануть ані щасливими, ані довготривалими, і, крім розчарування, нічого більше не принесуть.

Лев

Якщо справа — професійного чи побутового характеру — не залагодиться від самого початку, не варто упиратися в бажанні довести її до ладу, краще зосередитися на розв’язанні невеликих, але не менш важливих питань.

Діва

Пропозиція придбати цінну річ за половину її ціни, навіть якщо ви про таку давно мріяли, має вас насторожити — найімовірніше, за такою «щедрістю» стоїть якийсь підступ, тож від закупу краще відмовитися.

Терези

Спілкування з родичами сьогодні вельми виявиться напруженим, що не найкращим чином відіб’ється на внутрішньосімейних стосунках, а оскільки близьких людей не вибирають, не можна цього допускати.

Скорпіон

Не варто брати близько до серця претензії, які сьогодні можуть висловлювати вам як близькі, так і зовсім сторонні люди: їхня думка про вас — відображення їхніх власних — а не ваших — проблем.

Стрілець

Невдоволення своїм життям покаже, що ви надто критично ставитеся до себе — можливо, варто зупинитися, переглянути дії останнього часу і переоцінити свої досягнення в бік позитиву.

Козоріг

Енергію, якою вас сьогодні наділять зірки, не варто витрачати одразу — дуже важливо акумулювати її, щоб використовувати найближчим часом, коли вона стане в пригоді для реалізації важливого професійного проєкту.

Водолій

Зірки приготували для вас приємне видовище: ви зможете побачити, як життя покарає людину, яка вас образила — щоправда, радості воно вам, з огляду на притаманну порядність і душевну доброту, не принесе.

Риби

Необхідно уважно ставитися до будь-яких вимовлених вами слів — сьогодні ви можете легко образити ні в чому не винну людину, про що згодом шкодуватимете, не маючи можливості нічого виправити.

