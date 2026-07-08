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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
351
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 9 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли нам можуть запропонувати допомогу

Один із найрезультативніших днів місячного календаря, коли нам вдається займатися будь-якими — навіть найскладнішими — справами.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Море

Море

В інший час нам бракує енергії та мотивації для цього, а зараз саме час зайнятися цим, не пропускаючи чудової нагоди досягти успіху в усіх сферах діяльності — від професійної до побутової.

Люди ставляться одне до одного максимально доброзичливо та прихильно, на підступність від будь-кого з оточення чекати не варто, а ось допомога більш ніж імовірна — за нею можна звертатися навіть до малознайомих людей, не кажучи вже про близьких і друзів. Фінансові справи також йдуть «на відмінно» — можна вирішувати питання будь-якого ступеня складності.

Овен

На відміну від інших знаків зодіаку, у вас можуть виникнути конфлікти у стосунках із близькою людиною — претензії та докори з її боку бажано не брати до серця, оскільки вони не несуть у собі нічого конструктивного.

Телець

Усе, що ви встигнете зробити цього дня, стане основою для успіху на весь наступний місяць, тому варто зібратися з силами й виконати все, що було заплановано на цей день спочатку.

Близнята

Затишшя, що настало у вашому житті, триватиме недовго, тому не варто робити з цього трагедію — незабаром ваше життя знову наповниться яскравими, незабутніми барвами, а поки що просто відпочиньте.

Рак

Не варто вірити всьому, що говоритиме оточення, — особливо малознайомі люди, — особливо якщо це стосуватиметься друзів чи рідних: на жаль, наклеп ще ніхто не скасував, але сприймати його серйозно не можна.

Лев

Мир у родині залежить не лише від вашого партнера, а й від вас самих: намагайтеся рідше ображатися на близьку людину, тим паче, що приводу для цього у вас немає, шукайте шляхи мирного вирішення суперечок і сварок.

Діва

Перш ніж зробити рішучий крок, якого потребує робочий проєкт, що забирає ваш час і увагу, ретельно проаналізуйте можливі наслідки — тим більше, що в цьому питанні вам немає рівних.

Терези

Отримавши пропозицію обійняти нову посаду або розпочати роботу над перспективним проєктом, намагайтеся — за звичкою — не вагатися й не думати довго, інакше вас випередять більш рішучі колеги-конкуренти.

Скорпіон

Цей день для представників цього знака знака мине в позитивному ключі, особливо якщо вони самі, за звичкою, не зіпсують усе: не варто чіплятися до оточення — особливо до близьких людей — лише тому, що у вас поганий настрій.

Стрілець

Не варто пробачати негідні вчинки оточенню, навіть якщо йдеться про найближчих родичів, інакше таке ставлення до вас у них увійде в звичку, і тоді привести їх до ладу виявиться набагато складніше.

Козоріг

Незважаючи на великий обсяг роботи, яким ви забезпечили себе на кілька днів наперед, намагайтеся приділити хоча б трохи уваги власному дому — лад і затишок вашим квадратним метрам не завадять.

Водолій

Почувши нетактовний натяк, не поспішайте сприймати його особисто та різко відповідати — зробіть паузу, лише в такому разі вам вдасться не образити людину, яка ні в чому не винна: можливо, він дійсно не хотів вас образити,

Риби

Тягар минулого, який ви наполегливо тягнете за собою, потрібно нарешті відпустити й почати жити сьогоденням, у якому теж є багато щасливих і захопливих моментів, на яких і слід зосередитися.

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Дата публікації
Кількість переглядів
351
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