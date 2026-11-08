Гороскоп на 9 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли фінансові питання будуть успішно вирішені

Птахи на тлі неба під час заходу сонця / © Credits

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Також не лише можна, а й потрібно займатися благодійністю: сьогодні це принесе не лише моральне задоволення, що саме собою вже дуже важливо, а й користь: бумеранг добра, про який ніхто не забував, не змусить на себе довго чекати.

Овен

Цей день представникам знака, незважаючи на те, що це будень, треба присвятити відпочинку, інакше вже завтра вам може не вистачити моральних і фізичних сил, необхідних для повноцінного життя та роботи.

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Телець

Запальність, яка переповнюватиме вас від самого ранку, змусить вас зважувати кожне слово, інакше можна легко образити когось із близьких людей, а вони, погодьтеся, цього зовсім не заслуговують.

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Близнята

Енергією, якої сьогодні не бракуватиме, треба розпоряджатися економно, інакше можна витратити її на вирішення питань, які можуть зачекати, а на важливі справи її вже не вистачить.

Рак

Сьогодні краще уникати будь-яких змін — як особистих, так і професійних: не варто змінювати місце роботи та розривати стосунки з близькою людиною — успіху від таких вчинків очікувати не варто.

Лев

Ставши до роботи активно та з ентузіазмом, намагайтеся вчасно зупинитися: як відомо, неможливо встигнути все, а от сили — як фізичні, так і моральні — потім доведеться відновлювати довго й наполегливо.

Діва

Головна умова професійного успіху цього дня — не лише правильно поставлена мета, а й впевненість у власних силах: якщо самооцінка не найкраща, треба всіма можливими способами її підкріпити.

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Терези

Чим би ви сьогодні не займалися, необхідно обмірковувати кожну свою дію, інакше можна припуститися кількох прикрих помилок, які відкинуть вас назад, тобто доведеться все переробляти.

Скорпіон

Енергію, яку ви відчуєте цього дня, потрібно спрямувати, як-то кажуть, у мирне русло, інакше ви можете вчинити ризиковані дії, про які дуже швидко пошкодуєте.

Стрілець

Від надмірної активності — як професійної, так і побутової чи спортивної — варто утриматися, оскільки вона може призвести до неприємних травм, тож день бажано провести у спокійному стані.

Козоріг

Від різких вчинків у будь-якій сфері життя — особливо особистій — необхідно відмовитися: з високою ймовірністю уже завтра ви пошкодуєте про зроблене, але провернути «кіноплівку» назад не вдасться.

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Водолій

Через накопичену до кінця року втому, кількість якої саме сьогодні перейде в якість, ви можете втратити інтерес до розпочатого раніше проєкту — не варто кидати роботу над ним, адже вже завтра у вас з’явиться друге дихання.

Риби

Представники вашого знака — єдині у всьому зодіаку, кому сьогодні не варто братися до реалізації нових проєктів, тому краще завершіть ті справи, які ви вже розпочали, але не встигли довести до логічного кінця.

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