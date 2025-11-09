ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
155
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 10 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли ідеєю стане прагнення справедливості

День, коли найспокійніші та найапатичніші люди стають активними й енергійними.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 10 листопада

Гороскоп на 10 листопада / © Credits

Нинішній час сприятливий для будь-яких справ, коли потрібно, щоб усе вирішувалося не повільно та поступово, а швидко й кардинально.

Основною соціальною ідеєю стане прагнення справедливості: можна — й потрібно — захищати тих, кого несправедливо образили, та допомагати знедоленим — як людям, так і тваринам.

Овен

День сприятливий для будь-якого спілкування, але особливо вдалими обіцяють бути ділові переговори: партнери будуть готові знайти консенсус і підтримають будь-які — навіть найсміливіші й найфантастичніші — ваші ідеї.

Телець

Сьогодні ваше ставлення до життя має визначати притаманне вам почуття гумору: лише сприймаючи події, що відбуваються, крізь його призму, можна буде не впасти у відчай і, як результат, перетворити невдачу на успіх.

Близнята

Небажано розпорошувати сили на безліч дрібних справ, краще зосередитися на одній, але дійсно великій і важливій, а все інше — так би мовити, другорядне — залишити на потім.

Рак

Не варто ображати інших людей, навіть якщо вам здається, що вони заслужили на злі слова чи дії з вашого боку: за законом бумеранга, який ще ніхто не скасовував, усе — як хороше, так і погане — повернеться назад.

Лев

Працюючи, необхідно думати не про кінцевий результат, яким би важливим він не був, а про процес: якщо він принесе вам задоволення, то й підсумок вашої роботи виявиться гідним докладених вами серйозних зусиль.

Діва

День сприятливий для реалізації проєкту, над підготовкою до якого ви наполегливо й водночас скрупульозно працювали останнім часом: сьогодні обставини для роботи над ним складуться якнайкраще.

Ваги

Спілкуючись з людьми навколо, пам’ятайте про притаманні вам такт і дипломатичність: навіть якщо співрозмовник поводиться брутально й негідно, не варто йому уподібнюватися — будьте вищими за його натяки та образи.

Скорпіон

Цього дня важливо не втрачати час намарно і братися до найскладніших і непосильних справ, які ви раніше відкладали на потім — сьогодні для них складуться сприятливі умови, тож важливо не втратити шанс.

Стрілець

Гарний час для того, щоб згадати про талант, отриманий вами від природи та батьків, яким ви — через власну скромність — досі не користувалися: вважайте, що ваш час настав.

Козоріг

Не варто відмовлятися від чужої роботи, яку вас попросять зробити, так би мовити, як навантаження, тобто на додаток до власних справ: це дасть вам змогу продемонструвати свої видатні здібності начальству.

Водолій

Оскільки таке поняття, як зурочення, ще ніхто не скасовував, намагайтеся не ділитися своїми професійними — й особливо особистими — планами з людьми навколо, особливо тими, хто не викликає у вас довіри.

Риби

День, незважаючи на початок робочого тижня, сприятливий для спілкування з близькими людьми — насамперед ця порада стосується дітей і літніх родичів, але про інших теж забувати не варто.

Дата публікації
Кількість переглядів
155
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie