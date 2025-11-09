Гороскоп на 10 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли ідеєю стане прагнення справедливості

Гороскоп на 10 листопада / © Credits

Нинішній час сприятливий для будь-яких справ, коли потрібно, щоб усе вирішувалося не повільно та поступово, а швидко й кардинально.

Основною соціальною ідеєю стане прагнення справедливості: можна — й потрібно — захищати тих, кого несправедливо образили, та допомагати знедоленим — як людям, так і тваринам.

Овен

День сприятливий для будь-якого спілкування, але особливо вдалими обіцяють бути ділові переговори: партнери будуть готові знайти консенсус і підтримають будь-які — навіть найсміливіші й найфантастичніші — ваші ідеї.

Телець

Сьогодні ваше ставлення до життя має визначати притаманне вам почуття гумору: лише сприймаючи події, що відбуваються, крізь його призму, можна буде не впасти у відчай і, як результат, перетворити невдачу на успіх.

Близнята

Небажано розпорошувати сили на безліч дрібних справ, краще зосередитися на одній, але дійсно великій і важливій, а все інше — так би мовити, другорядне — залишити на потім.

Рак

Не варто ображати інших людей, навіть якщо вам здається, що вони заслужили на злі слова чи дії з вашого боку: за законом бумеранга, який ще ніхто не скасовував, усе — як хороше, так і погане — повернеться назад.

Лев

Працюючи, необхідно думати не про кінцевий результат, яким би важливим він не був, а про процес: якщо він принесе вам задоволення, то й підсумок вашої роботи виявиться гідним докладених вами серйозних зусиль.

Діва

День сприятливий для реалізації проєкту, над підготовкою до якого ви наполегливо й водночас скрупульозно працювали останнім часом: сьогодні обставини для роботи над ним складуться якнайкраще.

Ваги

Спілкуючись з людьми навколо, пам’ятайте про притаманні вам такт і дипломатичність: навіть якщо співрозмовник поводиться брутально й негідно, не варто йому уподібнюватися — будьте вищими за його натяки та образи.

Скорпіон

Цього дня важливо не втрачати час намарно і братися до найскладніших і непосильних справ, які ви раніше відкладали на потім — сьогодні для них складуться сприятливі умови, тож важливо не втратити шанс.

Стрілець

Гарний час для того, щоб згадати про талант, отриманий вами від природи та батьків, яким ви — через власну скромність — досі не користувалися: вважайте, що ваш час настав.

Козоріг

Не варто відмовлятися від чужої роботи, яку вас попросять зробити, так би мовити, як навантаження, тобто на додаток до власних справ: це дасть вам змогу продемонструвати свої видатні здібності начальству.

Водолій

Оскільки таке поняття, як зурочення, ще ніхто не скасовував, намагайтеся не ділитися своїми професійними — й особливо особистими — планами з людьми навколо, особливо тими, хто не викликає у вас довіри.

Риби

День, незважаючи на початок робочого тижня, сприятливий для спілкування з близькими людьми — насамперед ця порада стосується дітей і літніх родичів, але про інших теж забувати не варто.