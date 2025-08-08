Гороскоп на 9 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна сумувати

Гороскоп на 9 серпня / © Credits

У цей час можна влаштовувати урочистості та свята, які у наш час зі зрозумілих причин мають бути скромними, одружуватися та виходити заміж — вважається, що ті, хто офіційно оформить стосунки цього дня, житимуть довго та щасливо. Успіх у всіх життєвих сферах стане супутником тих, хто не тільки випромінює радість, а й ділиться нею з іншим.

Овен

Починати роботу над новим проєктом слід тільки після довгої та ретельної підготовки — імпровізації цього дня не пройдуть, та й з наскоку нічого розумного здійснити не вдасться.

Телець

Хороший настрій необхідно підтримувати будь-якими способами — наприклад, можна за порадою психологів «вдягнути» на обличчя усмішку, тоді позитивна форма обов'язково сформує відповідний зміст.

Близнята

Сьогодні важливо, як кажуть у народі, жити своїм розумом, не питаючи думки у оточення: воно не має усієї необхідної інформації, тому навряд чи може порадити щось слушне.

Рак

Потурання своїм слабкостям — особливо це стосується нездорового харчування та шкідливих звичок — не найкраще може позначитися на самопочутті, тож не варто йти на поводі у спокус.

Лев

День сприятливий для ділових переговорів: ваші партнери будуть готові піти вам назустріч навіть у найскладніших питаннях, не кажучи вже про менш значущі — треба скористатися вдалим моментом.

Діва

День сприятливий для нових починань, насамперед це торкнеться людей, робота яких пов'язана з творчістю, але креатив принесе користь і представникам інших — технічних — професій.

Терези

Починаючи реалізацію нового — масштабного — плану, важливо грамотно розрахувати не лише тактику та стратегію, а й власні сили — їх має вистачити на тривалий робочий період.

Скорпіон

Можна організувати собі невеликі приємні свята: наприклад, виїзд на дачу або невеликий пікнік для друзів — останній літній місяць сприяє подібному часу.

Стрілець

Перепадам настрою, які можуть подолати в цей час, необхідно протиставити силу волі та характер, якими ви наділені від природи – не дайте «емоційним гойдалкам» вибити вас із рівноваги.

Козоріг

День, коли не варто очікувати милості від природи: за втілення в життя давньої мрії необхідно братися самостійно і рухатися до мети, незважаючи на жодні перепони, нестачі яких не буде.

Водолій

Важливо бути максимально обережними під час використання побутових електроприладів: безтурботність у цьому сенсі може призвести до небажаних — травматичних — наслідків.

Риби

Можна підписувати важливі договори і укладати серйозні угоди, як, втім, і здійснювати будь-які інші операції, які так чи інакше стосуються фінансів, — сьогодні вони обіцяють бути максимально успішними.

