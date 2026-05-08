Гороскоп на 9 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли нам дістанеться трохи мудрості

День здобуття нових знань і, як наслідок, мудрості, яка матиме не тільки умоглядне, а й прикладне значення.

Міла Корольова
© Associated Press

З її допомогою ми зможемо вирішити багато — важливих для нас — професійних і життєвих питань, які турбують нас останнім часом.

Час також сприятливий для будь-яких починань, але тільки в тому разі, якщо вони спрямовані на будівництво — як у прямому, так і в переносному сенсі: будь-які дії, що мають на увазі руйнування, приречені на провал — якщо не одразу, то в майбутньому.

Овен

Розв’язання важливої проблеми, над якою ви працюєте вже доволі давно, прийде начебто саме собою і виявиться максимально нестандартним: не варто боятися таких — ризикованих — дій, вони приведуть до успіху.

Телець

Можна — і навіть потрібно — вирушати в поїздки, які насамперед мають бути пов’язані з відпочинком: найкраще вирушити за місто, де можна влаштувати пікнік або хоча б просто погуляти на свіжому повітрі.

Близнята

Необхідно максимально серйозно поставитися до снів нинішньої ночі, їхній сюжет дасть змогу по-новому поглянути на життєву ситуацію, в якій опинилися представники знака, а це обіцяє правильний її фінал.

Рак

Відчувши навіть легке нездужання, вирушайте до лікаря, який видасть правильні приписи, а щодо самолікування, то займатися ним небажано в будь-який день, але сьогодні воно виявиться особливо небезпечним.

Лев

Для з’ясування стосунків із близькою людиною, навіть якщо розмова з нею назріла давно і здається необхідною, краще перенести на інший день — сьогодні нічого, окрім небажаного конфлікту, вона не принесе.

Діва

Представники знака, які готуються до здавання важливого для них заліку або іспиту, можуть, незважаючи на вихідний, зануритися у вивчення — або повторення — своїх знань: їм вдасться засвоїти великий обсяг інформації.

Терези

Будь-які знання, які стануть відомі вам цього дня, в жодному разі не можна вживати на зло — особливо сильно це стосується чужих таємниць і секретів, які дуже важливо зберегти в таємниці від оточення.

Скорпіон

Будь-якої мети, що стосується особистого життя, яку ви поставите перед собою цього дня, вдасться досягти легко і без зусиль, тому можна сміливо зізнаватися у своїх почуттях, що переведе стосунки на новий рівень.

Стрілець

Несподівані ідеї, які спадуть вам на думку, за ретельного обмірковування виявляться по-справжньому геніальними: будучи втіленими в життя, вони принесуть приголомшливі — зокрема й фінансові — результати.

Козоріг

Не варто займатися важливими — як професійними, так і побутовими — справами: цього дня така робота стане марною тратою часу і сил, тому бажано присвятити час відпочинку, як і належить у вихідний.

Водолій

Через наявний ризик серйозних травм представникам вашого знака рекомендується відмовитися від фізичного навантаження: не можна робити різкі рухи, піднімати важкі речі і займатися силовими видами спорту.

Риби

Цього дня вас ніхто не зможе обдурити — неправду виявлять одразу, без особливих зусиль із вашого боку, але й ви нікого не зможете ввести в оману, тому навіть не намагайтеся це робити — потрапите в неприємне становище.

