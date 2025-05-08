Гороскоп на 9 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли захочеться згадати минулі події

Гороскоп на 9 травня / © Associated Press

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Саме сьогодні нам, можливо, захочеться згадати колишні події, поговоривши зі старим знайомим — наприклад, однокласником чи однокурсником, з яким вас свого часу багато пов’язувало. Марних зустрічей не буває: зазвичай у таких випадках вдається не лише розділити з кимось приємні спогади, що завжди несе душевно-терапевтичне навантаження, а й знайти розв’язання важливого питання — як професійного, так і життєвого.

Овен

Якщо ваша важлива — життєва чи професійна — мета, незважаючи на пристрасне бажання її досягти, наполегливо віддаляється від вас, можливо, є сенс переосмислити тактику — найімовірніше, ви щось робите не так.

Телець

Настав час нарешті ухвалити важливе рішення, яке ви, через його складність, довго відкладали: як результат, ви відчуєте неймовірне полегшення, наче з душі впаде камінь.

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Близнята

День ідеально підходить для покращення стосунків із близькими людьми: як відомо, без міцного «тилу» не буває гарного «фронту», тож важливо, щоб обстановка вдома була спокійною і доброзичливою.

Рак

Не варто починати нові справи і підписувати важливі — особливо фінансові — документи: сьогоднішній день — не найкращий для цього час, високий ризик припуститися серйозної помилки.

Лев

День, коли бажано якнайменше спілкуватися з людьми — як із колегами, так і з друзями та приятелями: розмови — навіть на спільні й незначні теми — можуть призвести до серйозного конфлікту.

Діва

У стосунках із близькою людиною може несподівано постати колишній конфлікт, про який ви вже встигли забути: завдана колись дуже сильна образа, цілком імовірно, призведе до чергової сварки.

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Терези

Не варто переконувати професійних опонентів у своїй правоті на вербальному рівні — від слів нічого не зміниться, найкращим її доказом буде успіх, тож треба присвятити час роботі над своїм проєктом.

Скорпіон

Занурення в колишні події може принести не найприємніші спогади, які, втім, необхідні для важливих висновків, які допоможуть зорієнтуватися в ситуації сьогоднішнього дня.

Стрілець

Не найкращий день для реалізації нових проєктів — краще приділити час рутинним і нудним для представників вашого діяльного знаку справам, без яких, втім, ніяк не можна обійтися.

Козоріг

Можливо, настав час розлучитися з людьми, які не найкраще до вас ставляться: найімовірніше, зробити це буде непросто, але згодом ви відчуєте серйозне моральне полегшення.

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Водолій

Найрезультативнішими сьогодні будуть заняття творчістю, навіть якщо йдеться про аматорський рівень: тим, у кого досі немає хобі, необхідно його обрати — можливо, воно стане справою всього вашого життя.

Риби

Від різких рухів — як у професійній, так і в особистій сфері — треба відмовитися: на відновлення крихкої рівноваги, досягти якої було так складно, піде дуже багато часу й моральних сил.

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