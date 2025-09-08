ТСН у соціальних мережах

Астрологія
917
3 хв

Гороскоп на 9 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли люди виявлятимуть слабкість

День, коли людям властиво виявляти слабкість, яка, як правило, виражається в недовірливості та сугестивності.

Міла Корольова
Гороскоп на 9 вересня

Гороскоп на 9 вересня / © Credits

Водночас ми будемо надмірно довірливими і схильними приймати на віру чужі — найчастіше брехливі й облудні — слова, а отже, легко можемо стати здобиччю різноманітних шахраїв, до того ж, серед них можуть опинитися і давно знайомі нам люди.

Також дуже важливо гнати від себе погані думки — у цей час складуться всі умови для їхньої матеріалізації.

Овен

Стикаючись з агресивністю оточення, не кваптеся відповідати йому аналогічним чином — щоб конфлікт, що виник у такий спосіб, не перейшов у серйозну стадію, краще проігнорувати чужу ворожість.

Телець

Якщо вам необхідно переконати когось у своїй правоті або привернути на свій бік однодумців, скористайтеся сприятливим часом — сьогодні ви будете красномовні й переконливі, як ніколи.

Близнята

Не варто дослухатися до тих, хто радитиме вам зрадити свої принципи, — як у професії, так і в особистому житті, їхня мета — збити вас із правильного шляху, а інтереси, найімовірніше, є корисливими.

Рак

Події цього дня можуть стати переламним життєвим моментом, особливо якщо вам вдасться зрозуміти, у чому конкретно полягає доленосність цього моменту, і зробити з них правильні — далекосяжні — висновки.

Лев

Нехитра істина про те, що не можна досягати своїх цілей нечесним шляхом, постане перед вами на повен зріст — людям, які вас оточують, можуть не сподобатися ваші тактики, тож остерігайтеся таких вчинків.

Діва

Не варто змінювати свою точку зору на важливі питання на догоду іншим, навіть якщо в необхідності зробити це переконуватимуть авторитетні й шановані вами люди — наполягайте на своєму, хай там що.

Терези

Перш ніж зважитися на важливий вчинок — як професійного, так і особистого характеру, спробуйте прорахувати свої дії хоча б на кілька кроків наперед: потрібно приготуватися до найрізноманітнішого розвитку подій.

Скорпіон

Поліпшити стосунки з людьми можна, роблячи їм добро: на підсвідомому рівні ми схильні довіряти не словам, нехай навіть і дуже гарним та переконливим, а вчинкам, навіть якщо вони поки що мають скромний характер.

Стрілець

Щоб напад прокрастинації не застав вас зненацька, заздалегідь складіть детальний план на сьогоднішній день і буквально примушуйте себе до його виконання, поки не «закриєте» всі його пункти.

Козоріг

Намічене на цей день романтичне побачення краще відкласти — навіть незначна суперечка на, здавалося б, нешкідливу тему може несподівано перетворитися на серйозну сварку, виплутатися з якої буде непросто.

Водолій

Зіпсувати настрій можуть як прочитані в Інтернеті новини, так і розмови з іншими — особливо недоброзичливо налаштованими — людьми, тож спілкування потрібно звести до мінімуму: як перше, так і друге.

Риби

Особливо гострою виявиться проблема вибору, що стоїть перед вами, — постійно переважуватиме то одна, то інша чаша терезів: ухвалити остаточне рішення дасть змогу інтуїція — варто дослухатися до неї.

