Гороскоп на 9 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли будь-яка справа обіцяє успіх

Осіннє листя / © Credits

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Також можна вести переговори будь-якого характеру — як професійного, так і особистого: співрозмовники будуть зацікавлені в тому, щоб знайти спільну мову, і легко підуть назустріч.

Приплив енергії, який можна відчути в цей час, слід спрямувати не лише на розв’язання робочих питань, а й на добрі справи — благодійність буде затребувана як ніколи.

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Овен

Незважаючи на позитивну енергію, притаманну цьому дню, не варто повністю розслаблятися та втрачати контроль над ситуацією, що склалася на роботі, інакше щось може піти зовсім не в тому напрямі, у якому ви спочатку планували реалізувати свій проєкт.

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Телець

Зірки вважають, що цього дня особливу увагу слід приділити не роботі, а особистому життю, яке у представників цього знака тривалий час перебувало на другому плані. Тепер обставини складуться так, що події в ній виявляться найважливішими, відсунувши на другий план усе інше.

Близнята

Довіряти незнайомим — або малознайомим — людям завжди небезпечно, але цього дня — особливо: немає жодної гарантії, що вони не є шахраями або просто нечесними особами, які націлилися на вміст вашого гаманця чи банківської картки.

Рак

Від самого ранку потрібно зосередитися винятково на хорошому, зовсім не думаючи про погане — зрештою, силу такої психологічної практики, як позитивне мислення, поки що ніхто не скасовував, тож треба користуватися привілеями, які вона надає.

Лев

Вибираючи професійні завдання, якими слід зайнятися насамперед, виділіть ті, які найлегше — і найшвидше — виконати, і лише потім беріться за трудомісткі, які вимагатимуть від вас багато часу та зусиль.

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Діва

Не варто відштовхувати від себе людину, яка в минулому чимось провинилась, але тепер усвідомила це і хоче перепросити — найімовірніше, до цього рішення вона йшла довгим і важким для себе шляхом, що саме собою заслуговує на всіляку повагу.

Терези

Цього дня ваша думка буде цінуватися оточенням буквально на вагу золота, тому друзі та знайомі буквально вишикуються в чергу, щоб отримати вашу пораду: нікому не відмовляйте у допомозі, тим паче, що це вам нічого не коштуватиме.

Скорпіон

Ті, хто вже давно збирався купити або продати своє нерухоме майно, — будинок, квартиру чи земельну ділянку, — нарешті можуть сміливо виставити цей об’єкт на продаж: потенційні покупці обов’язково зацікавляться ним.

Стрілець

Цей день сприятливий для початку ремонту — як косметичного, так і капітального, відкладати який — з огляду на жалюгідний стан житла — вже немає жодної можливості: за три дні, включаючи два наступні вихідні, ви встигнете зробити стільки справ, на які раніше пішов би цілий місяць.

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Козоріг

Намагайтеся донести до керівництва свої ідеї, які можуть стати основою для нової — інноваційної — робочої тактики та стратегії: воно обов’язково — і високо — оцінить ваше бажання — та вміння — знаходити нові, креативні шляхи вирішення старих проблем.

Водолій

Зустріч із потенційними спонсорами, яка, ймовірно, відбудеться цього дня, мине максимально успішно та результативно: ви будете мати переконливий вигляд в усіх аспектах — зокрема, й у матеріальному, тому цілком зможете розраховувати на пожертви.

Риби

Вільний час, якого буде багато у другій половині п’ятниці, слід присвятити родині: рідні та близькі люди вже давно вважають, що ви не приділяєте їм достатньо уваги — цього дня складуться сприятливі умови, щоб довести їм, наскільки вони помиляються.

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