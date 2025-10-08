- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 88
- Час на прочитання
- 3 хв
Гороскоп на 9 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно остерігатися нових знайомств
День негативної енергетики, коли легко зробити вчинок, який виявиться необачним і призведе до небажаних наслідків.
Спілкування з оточенням потрібно звести до нуля, особливо це стосується несподіваних знайомств: нова людина, що з’явилася поруч, може спочатку справити гарне враження, але воно виявиться помилковим.
День рекомендується провести на самоті, економлячи сили і не витрачаючи задарма емоції.
Овен
Вивести вас із себе спробують не тільки товариші по службі, а й близькі люди, і якщо від перших ще можна відмахнутися, то до других необхідно поставитися з великою обережністю — сварка з ними до добра не приведе.
Телець
Конфлікти, які виникатимуть буквально з нічого — на рівному місці, можуть зіпсувати стосунки з коханою людиною: щоб цього не сталося, необхідно стримувати емоції — втім, це доречно завжди.
Близнята
Непомітно для себе ви можете потрапити під чужий — у більшості випадків поганий — вплив, тому важливо тримати ситуацію під контролем і за перших ознак того, що ваша воля слабшає, закінчувати спілкування.
Рак
Від ухвалення важливого рішення, якого може вимагати від вас оточення — сім’я або керівництво — краще відмовитися: велика ймовірність того, що воно, на превеликий ваш жаль, виявиться неправильним.
Лев
Свій дім, який цього дня можна — і потрібно — вважати найкращим укриттям від життєвих колотнеч, небажано залишати надовго: якщо ж усе-таки знадобиться вийти в люди, необхідно одразу ж повернутися назад.
Діва
Якщо ви встигли когось образити, нинішній день сприятливий для того, щоб визнати, що ви не мали рацію, а заодно й перепросити — друга сторона охоче відпустить вам усі вчинені вами «гріхи».
Терези
Хоч би як сильно вам хотілося відповісти різкістю на різкість когось із людей із вашого оточення, намагайтеся все-таки стримати себе: надмірна емоційність ні сьогодні — ні будь-якого іншого дня — до добра не доведе.
Скорпіон
У будь-якій ситуації — навіть якщо вам здасться, що ви вчинили неправильно, не варто займатися самокритикою і, тим паче, самоїдством — жодної користі таке заняття вам не принесе.
Стрілець
Цього дня не варто надягати на себе дорогі прикраси, особливо якщо ви вирушите в місця масового скупчення людей: надто вже великий ризик загубити цінну річ, якою ви до того ж дуже дорожите.
Козоріг
Можна — а в деяких випадках і потрібно — відмовитися від усього, що давно не приносить вам ні користі, ні задоволення: до того ж, стосується це як старих — або остогидлих — речей, так і стосунків, які вже віджили своє.
Водолій
Захиститися від негативного впливу навколишнього світу допоможуть, як кажуть у таких випадках, рідні стіни, в яких ви почуваєтесь максимально комфортно — своя квартира, а ще краще — дім, у якому ви виросли.
Риби
Зірки не рекомендують цього дня давати будь-які обіцянки — виконати їх ви, найімовірніше, з низки об’єктивних причин не зможете, через що залишиться неприємний осад — як у вас, так і в того, кого ви підведете.
