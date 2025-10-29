Гороскоп талану на 2026 рік / © Credits

Реклама

Якщо 2025 рік був часом очікувань, внутрішніх прозрінь і передчуттів, то 2026-й приносить відчуття відчинених дверей. Так, рік починається під впливом серйозних енергій — з’єднання Сатурна і Нептуна в Овні вимагає зібраності та ясності. Але за цією суворістю прихована велика нагорода: хто зумів залишитися вірним мрії, тепер побачить перші реальні результати, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Від весни 2026 року розпочинається процес матеріалізації ідеалів. Люди, які 2025 року лише мріяли, тепер починають будувати, творити, втілювати. Світ шукає нові смисли й нові форми успіху, засновані не на силі й наживі, а на творенні, мистецтві, взаєморозумінні та сміливості бути живими.

Уран у Близнятах від 26 квітня відкриває нові шляхи заробітку, спілкування, навчання. Попереду той, хто гнучкий, відкритий, уміє мислити нестандартно. Везіння року — це синтез індивідуальної яскравості та колективного сенсу. Це не випадковий талан, а закономірний наслідок того, що людина встала на шлях свого покликання. Світ заохочує сміливість, креатив, щедрість та ініціативу.

Реклама

Після року напружених перебудов, викликаних з’єднанням Сатурна і Нептуна в Овні, і під впливом Урана в Близнятах, світ входить у фазу яскравого самоствердження. Якщо перша половина 2026 року вимагала сміливості та праці, то друга половина приносить натхнення, упевненість і почуття винагороди.

Від 30 червня 2026 року Юпітер — планета розширення, удачі та вищого сенсу — входить у знак Лева, де рухатиметься до кінця липня 2027 року. Це транзит, що пробуджує творчу силу, посилює особисту харизму та кличе до великодушності. Він посилюється новим циклом Місячних Вузлів у знаках Лева й Водолія, формуючи нове колективне поле натхнення — удача приходить до тих, хто діє не наодинці, а об’єднує людей навколо ідеї.

Загальне тло 2026 року нагадує перехід від глибини почуттів до сяйва самовираження. Якщо перша половина року допомагає зцілити минуле і зміцнити внутрішні опори, то друга відкриває простір для творчості, визнання й особистих досягнень.

Поки Юпітер завершує свій рух Раком, представники цього знака відчувають підтримку в сімейних справах, емоційному зціленні, зміцненні коріння. Скорпіони отримують шанс легко трансформувати старі сценарії. Риби відчувають приплив натхнення, духовної підтримки та інтуїтивної ясності.

Реклама

У знаків стихії Води сфера особистих взаємовідносин наповнюються теплом, натхнення зростає, з’являються можливості для емоційного зцілення і внутрішнього зростання. Юпітер у Раку приносить відчуття захищеності, посилює інтуїцію та допомагає втілити мрії, що ґрунтуються на щирих і традиційних бажаннях.

Коли Юпітер увійде в знак Лева, світ буде шукати лідерів, що надихають, готових до нових звершень, здатних запалити інших своїм прикладом. У цей період внутрішнє Сонце починає світити яскравіше, надихаючи шукати способи самореалізації, визнання і щедре самовираження.

Юпітер у Леві запалює серця, посилює харизму і дає шанс проявити себе — у коханні, кар’єрі, творчості. Усе, що робиться з упевненістю і пристрастю, отримає блискучий відгук. Дія, натхнення і сміливість стають провідниками удачі, а сцена кличе тих, хто готовий сяяти не заради себе, а заради загального блага.

Це час для яскравих рішень, перемог, натхнення та впевненості. Вогняні знаки відчують, що обставини складаються на їхню користь, а Всесвіт наче підштовхує їх діяти сміливо й творчо. Для представників вогняної тріади 2026 рік стане роком удачі, розширення та потужного припливу енергії життя.

Реклама

Леви стають магнітами удачі: їхні харизма, творчість і лідерство отримують підтримку.

Юпітер у їхньому знаку посилює везіння, магнетизм, приплив можливостей. Це час, коли навіть скромні починання можуть перерости в успіх, а особиста харизма стає ресурсом. Особливо сприятливо для творчих проєктів, публічних виступів, кар’єрного зростання і романтичних ініціатив.

Юпітер у вашому знаку відчиняє ворота талану, притягує увагу, успіх, визнання.

Багато Левів отримають нові ролі, роботу мрії, творчий проєкт або публіку, яка їх почує. Беріть на себе соціальну відповідальність — і Всесвіт підніме вас ще вище. Головне — не забувати про щедрість і великодушність: Юпітер любить тих, хто ділиться світлом.

Реклама

Стрільці розширюють горизонти, знаходять нові аудиторії, надихають і навчають. Юпітер, ваш управитель, повертається в знак спорідненої стихії, а разом із ним повертається віра, натхнення і драйв. 2026 рік пробуджує вашу місію, кличе на новий шлях. Це період духовного натхнення, подорожей, міжнародних проєктів, навчання і розширення горизонтів.

Юпітер у Леві активує вогняну природу Стрільця, допомагає вийти на сцену, заявити про себе, знайти аудиторію. Особливо сприятливо для педагогів, філософів, коучів, тих, хто веде за собою. Це час, коли можна перетворити ідею на рух, а мрію — на місію. Діліться ідеями — і вони почнуть працювати на вас.

Овни відчувають потужний приплив енергії, що дає новий імпульс до реалізації. Посилюється впевненість, лідерські якості та творча енергія. Усе, що вибудовувалося останніми роками, тепер починає приносити плоди. Юпітер у Леві підсилює впевненість, допомагає втілити амбітні задуми і притягує потрібних людей.

На тлі з’єднання Сатурна і Нептуна в їхньому знаку Юпітер у Леві стає каталізатором реалізації мрії. Життя винагородить за сміливість бути собою. Ваші задуми отримують підтримку, визнання і зростання. Особливо сприятливий період для тих, хто працює у сфері освіти, мистецтва, підприємництва.

Реклама

Талан 2026 року приходить до тих, хто діє з натхненням, мислить нестандартно і живе чесно. Це рік, коли внутрішнє світло стає магнітом можливостей, а зрілість — ключем до справжнього везіння.