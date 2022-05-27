Хто прийде на зміну Путіну: прогноз астрологині

Неадекватність Володимира Путіна, спричинена чи його смертельною хворобою, чи якоюсь іншою причиною, викликає закономірне питання: хто прийде йому на зміну?

Можливо, ця подія набагато ближче, ніж може здатися сьогодні: невідомо, як швидко тиран відновиться після перенесеної хвороби, та й російські еліти, які страждають від санкцій, схоже, готові його замінити. Як альтернативу російському президентові Володимиру Путіну інсайдери називають три кандидатури: мера Москви Сергія Собяніна, заступника голови російської Ради безпеки Дмитра Медведєва та першого заступника адміністрації російського президента Сергія Кирієнка. На запитання, хто прийде на зміну Путіну, відповідає астропсихологиня Валентина Вітрок.

Марс – планета війни

На долю всіх трьох кандидатур, на думку астролога, безпосередньо вплине транзитний Марс, який у серпні цього року на вісім місяців зайде на знак Близнят. Марс – як відомо, планета війни, тому воєнне протистояння з Україною створює серйозні проблеми у владних російських колах.

"Оленяр"

Володимир Путін та Сергій Собянін / Фото: Associated Press

Сергій Собянін, якого за походження — він народився в Ханти-Мансійському національному окрузі — часто називають "оленярем", зробив у російській політиці блискучу кар'єру. На посаду мера Москви він потрапив 2010-го у досить солідному віці – у 52 роки, і за дванадцять років міцно утвердився у перших рядках рейтингу російського політикуму. Але чи вистачить його потенціалу, щоб стати наступником Путіна? Скоріш за все ні.

У гороскопі Собянина, що народився 21 червня 1958 року, дуже сильний Марс у знаку Овна, де він з'єднується з Чорним Місяцем. У червні туди ж увійде транзитний Марс, що створить опозицію до його натального Юпітера, який є символом влади. У серпні на знак Близнят, до якого належить Собянін, на вісім місяців увійде Марс, через що розпочнеться дуже нервовий та неспокійний період для його представників. А транзитний Юпітер – як цього літа, так і наступного року – створить неприємний аспект до натального Юпітера Собяніна. Така конфігурація говорить про те, що у мера Москви найближчим часом виникнуть питання з авторитетом, тому всі свої сили він витрачатиме на його підтримку, інакше він може не тільки не обійняти місце президента, але й позбутися свого нинішнього поста.

"Ведмідь"

Володимир Путін та Дмитро Медведєв / Фото: Associated Press

Дмитро Медведєв вже обіймав вищу посаду в російській державі – від 2008 до 2012 року він був президентом Росії, а також головою провладної партії "Єдина Росія" та головою уряду країни-агресора, після чого став першим заступником Ради безпеки. Однак прославився "Медвєд", як його часто називають, не цим, а своєю фразою, сказаною на адресу населення окупованого Криму: "Грошей немає, але ви тримайтеся". У космограмі Медведєва, який за знаком зодіаку є Дівою, транзитний Марс, який від серпня на вісім місяців застрягне у знаку Близнят, створюватиме напружені аспекти до планет у Діві – Меркурія, Плутона та Урана. Таке розташування світил у натальній карті політика говорить про те, що найближчим часом на нього – з різних причин – чекає напружений період, навряд чи йому буде до президентського посту.

"Кіндер-сюрприз"

Володимир Путін та Сергій Кирієнко / Фото: Associated Press

Сергія Кирієнка у російській політиці часто називають "кіндер-сюрпризом" – 1998 року він став наймолодшим главою уряду в історії РФ. Щоправда, пробув Кирієнко на цій посаді лише чотири місяці, змушений був піти після дефолту і мало не поплатився за нього своїм авторитетом, але пересидів неприємний для нього час у "Росатомі" і 2016-го знову повернувся до великої політики. Чи зможе він претендувати на посаду президента Росії? Марс у його натальній карті перебуває у знаку Близнят, до того ж у так званому тау-квадраті – напружених аспектах до Юпітера та Плутона, а Юпітер, як ми пам'ятаємо, символізує владу. Транзит Марса Близнюками створює ефект подвійного Марса, тобто подвійне напруження, до того ж він вражатиме Юпітер Кирієнка. Висновок із такого положення планет у космограмі Кирієнка може бути одним: можливо, він і вирішить поборотися за владу, але навряд чи в цьому досягне успіху.

Читайте також: