Хто зможе схопити талан за хвіст у вересні-2023: астрологиня назвала три знаки зодіаку

Цьогорічний вересень – не найщасливіший місяць у році: Юпітер, що символізує успіх і добробут, зайде в ретроградну петлю, в якій пробуде до січня 2024 року, тому будь-які процеси, спрямовані на досягнення поставленої мети, рухатимуться повільно, а то й зовсім зупинятимуться на пів дорозі. Тим не менш, це не означає, що на везіння вже зовсім не варто розраховувати — воно обов'язково знайде своїх героїв.

Про тих, хто у вересні зможе схопити талан за хвіст, розповідає астрологиня Людмила Булгакова.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни цілком можуть розраховувати на успіх у всіх сферах життя, особливо якщо їм вдасться стримати свою різкість і запальність і переконувати людей, від яких успішне завершення розпочатих ними справ не натиском і войовничістю, а розумними доводами і вмінням переконувати. Головною рушійною силою успіху для представників знака стане сила слова, тому важливо звертати увагу на те, що і як вони говорять.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці своїми професійними успіхами будуть зобов'язані романтичним почуттям – вони принесуть їм натхнення, яке так необхідне для творчих занять – саме воно стане найперспективнішим напрямом діяльності. До того ж сказане вище торкнеться не тільки тих, чия професія безпосередньо з ним пов'язана: креативний підхід допоможе просунутися в професії всім, хто застосує креативний підхід навіть до вирішення суто технічних завдань.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони — завдяки Венері, що вийшла з ретроградної петлі, можуть розраховувати на зростання свого професійного авторитету, який дозволить їм досягти успіху не тільки в кар'єрі, а й у фінансовому сенсі. Головне, не поспішати і не наполягати на своїх вимогах, буквально змушуючи колег і начальство вчинити так, як вважають правильним представники знака – потрібно дати можливість оточенню самому дійти до розуміння їхньої правоти.

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