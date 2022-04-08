Астрологічний прогноз на 8 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день повернення до проблем, які не були вирішені свого часу – сьогодні вони встануть перед людиною, як кажуть у таких випадках, на повний зріст. Оскільки потреба в їх вирішенні нікуди не поділася, важливо не зволікати з цим далі. Час також сприяє самовдосконаленню та переходу в новий стан, коли кількість докладених зусиль трансформується у якість.

Символ дня: птах Фенікс.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: день несприятливий для надто активних дій.

Щаслива кількість днів: 8

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливі камені дня: гранатит, уваровіт.

За яку частину тіла відповідає: шлунок.

Хвороби дня: найуразливішою у цей день стає нервова система. Тому вкрай важливо тримати себе в руках, не допускаючи сплеску емоцій і тим більше переживань як з приводу, так і без. Також не рекомендується брати на себе підвищені фізичні навантаження – вони можуть стати причиною травм та поганого самопочуття.

Сни дня: сни цієї ночірозкажуть про втраченісвого часу можливостей. Звичайно, повернути їх вже не буде можливим, але висновок на майбутнє зробити необхідно.

Афоризм дня: "На світі немає нічого неможливого, питання тільки в тому, чи вистачить у тебе хоробрості" (Джоан Роулінг).

Геометричні фігури дня: горизонтальний прямокутник.

Магія та містика дня: бажано проводити очисні процедури з використанням сили вогню – найкраще церковної свічки.

Табу дня: необхідно якомога більше рухатися — сидячий спосіб життя загрожує серйозними наслідками для здоров'я.

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