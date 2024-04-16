Хвороба, вигнання та полон Кейт Мідлтон: астрологиня розповіла про складні аспекти у гороскопі принцеси

Найбільше нас цікавлять перспективи принцеси Уельської. Кейт встигла завоювати найщирішу симпатію не тільки у жителів Великої Британії, а й у людей у всьому світі, тому – з урахуванням виявлення недуги на ранній стадії та можливостей сучасної медицини – дуже хочеться вірити в те, що з боротьби з найпідступнішою недугою їй вдасться вийти переможницею.

Про те, що говорить про це її гороскоп, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Негаразди в сім'ї

Принц Вільям та принцеса Кейт / Фото: Getty Images

Оскільки здоров'я жінки, яка перебуває у шлюбі, багато в чому залежить не тільки від неї, а й від партнера, необхідно звернути увагу як на гороскоп Кейт, так і на гороскоп її чоловіка, принца Уельського, який має в цьому сенсі певні складнощі. Насамперед, треба сказати про те, що він народився в дні Гекати – 21 червня 1982 року, коли Місяць на небі стає невидимим: як правило, такі люди мають важку енергетику і непросту долю. До речі, у Віндзорському палаці є ще одна гекатниця – королева Камілла, а наявність одразу двох таких людей в одній родині становить небезпеку для інших її членів.

Принц Гаррі з Кейт та Вільямом Уельськими / Фото: Associated Press

До того ж, у Вільяма у знаку Козорога, під яким народилася Кейт, перебуває Чорний Місяць, що говорить про те, що він розчарувався як у своїй дружині, так і в сімейному житті загалом. Енергетика Кейт, яка нікому — включаючи себе — не дає спуску, занадто важка для Вільяма: йому, як Раку за знаком зодіаку, необхідні постійні прояви кохання, а його дружина надто практична і не вважає за потрібне витрачати час на сентименти. Звідси чутки про зради принца, про які останнім часом часто пишуть у ЗМІ. Навряд чи вони мають масовий характер, як кажуть про це журналісти, але, як відомо, диму без вогню не буває. Не варто забувати і про те, що Вільям спочатку не горів бажанням офіційно оформлювати взаємини з Кейт, довго тягнув із цим шлюбом і, зрештою, погодився на нього під натиском своєї бабусі, покійної королеви Єлизавети II, а це теж не могло не позначитися. на нинішніх взаєминах принца та принцеси Уельських.

Народжена в день повного місячного затемнення

Кейт та Вільям на церемоніях BAFTA / Фото: Associated Press

Щодо самої Кейт, то вона з'явилася на світ 9 січня 1982 року – під час повного місячного затемнення (час народження принцеси – 19.00, час затемнення – 19.57), що накладає на долю друк фатуму: у житті таких людей багато визначається долею, уникнути якої неможливо. Символічно, що відеозвернення, в якому вона оголосила про свою хворобу, також пов'язане з місячним затемненням: воно вийшло в його аурі, 25 березня цього року.

Весілля принцеси Кейт та принца Вільяма / Фото: Associated Press

Наразі будинком здоров'я Кейт йде пов'язаний з потойбічним світом містичний Плутон, а це означає, що цей час стане для неї складним і напруженим. А у восьмому будинку її гороскопа, який відповідає за перевтілення, смерть і відродження, «гостять» три злі планети – Марс, Сатурн і Нептун, – і якщо активний Марс вийде звідти досить швидко, то решта дві затримаються на кілька років. Тим не менш, їхня присутність у гороскопі Кейт можуть дати хороші результати в плані хіміотерапії та призвести до ремісії. Як довго триватиме її захворювання, передбачити важко, але на раптову і сумну розв'язку зірки не вказують.

«Градус ошельмування, вигнання та полону»

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Associated Press

Однак у житті Кейт можуть статися неприємні події, пов'язані з іншою сферою її життя: принцесу цілком можуть видалити з королівської сім, відправивши з очей геть – про це говорять Сатурн і Нептун у дев'ятому будинку Кейт, який відповідає за освіту та подорожі. Найімовірніше, це відбудеться в 2026-27 роках, і, можливо, від'їзд буде пов'язаний із необхідністю – чи видимістю необхідності – її лікування за кордоном, наприклад, у місцях сили (скажімо, на Тибеті), де вона також зможе зайнятися духовними практиками та розширити горизонти, набувши нових знань. Однак, якщо врахувати, що Венера в гороскопі принцеси Уельської є ретроградною і перебуває поруч із Меркурієм у 8-му градусі Водолія, який називають «градусом ошельмування, вигнання та полону», ситуація може виявитися значно складнішою. І якщо ще зовсім недавно всі бачили в Кейт наступну королеву, сьогодні – з різних причин – цей статус щодо неї стає сумнівним. А ось хто точно носитиме корону, то це її дочка – принцеса Шарлотта: гороскоп дівчинки практично повністю збігається з натальною картою її прабабусі, Єлизавети II.

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