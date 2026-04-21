Як транзит Урана Близнятами вплине на події в Україні в травні–липні 2026 року

Від 26 квітня 2026 року Уран, переміщаючись по знаку Близнята, формує гармонійний аспект до Сатурна гороскопу України вже у травні–липні поточного року. Ця планета є управителем Асцендента, тобто візитівкою нашої країни. А також Уран керує знаком Водолія, де у гороскопі України перебуває Сатурн (органи влади) та Місяць (народ). Відповідно, транзит Урана Близнятами є сприятливим для нашої країни, оскільки дає змогу здійснити необхідні оновлення на рівні держави і звичайних людей, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Водночас травень 2026 року дуже складний для Президента України (Сонце в Діві 24 серпня 1991 року — дата проголошення незалежності країни), оскільки Уран у напруженому аспекті до Сонця гороскопу України, і це стає точкою серйозного астрологічного перелому, коли починає змінюватися напрям розвитку країни. Для президента України — місяць великої відповідальності й потрясінь. Дуже багато підводного каміння виринає і потрібні непрості рішення.

Коли в липні 2026 року транзитний Юпітер входить у знак Лева, він активує одну з ключових точок гороскопу України — натальний Юпітер, розташований саме в цьому знаку. Юпітер в астрології символізує розширення, міжнародні зв’язки, дипломатичні можливості, підтримку союзників і стратегічне співробітництво. А оскільки в гороскопі України він перебуває в 7 домі, домі партнерств, договорів і зовнішньополітичних відносин, транзит Юпітера цією зоною стає особливо значущим і позитивним.

Юпітер, що входить у знак Лева від 30 червня 2026 року, посилює натальний Юпітер України і запускає річний процес оновлення міжнародних партнерств і зовнішньополітичних зв’язків. Їхній ефект розкривається поступово, і найбільш відчутні зміни виявляються на виході планети зі знака, тобто в червні-липні 2027 року, коли енергія транзиту досягає своєї кульмінації. Саме тоді стає видимим результат — нові формати співробітництва, оновлені союзи, переглянуті домовленості або поява стратегічно значущих партнерів.

Однак фундамент цих майбутніх змін закладається вже зараз, на самому початку транзиту: 2026 року формуються перші імпульси, відкриваються нові можливості, з’являються контакти, ідеї, ініціативи та напрямки, які пізніше переростуть у реальні результати. Початок транзиту — це період посіву, коли країна отримує шанс задати правильний вектор, а новий цикл Урана у знаку Близнята допоможе зробити кроки в потрібному напрямі.

Транзити 2026 року відкривають для України важливий етап внутрішнього та зовнішнього оновлення, і саме зараз формуються процеси, які визначатимуть напрямок розвитку країни на найближчі 7 років.

У період від травня 2026 року до липня 2027 року відбудуться глибокі зміни в державних структурах, суспільних настроях і міжнародних партнерствах. Його рух за гороскопом України активує ключові точки, пов’язані з управлінням, народом і зовнішніми союзами, створюючи умови для перегляду застарілих систем і появи нових форм взаємодії як усередині країни, так і за її межами.

Юпітер символізує розширення можливостей, підтримку союзників і стратегічне співробітництво, а Уран приносить оновлення, нестандартні рішення і несподівані повороти. Їхня взаємодія в домі зовнішніх зв’язків створює простір для появи нових форматів співробітництва, перегляду наявних спілок і посилення ролі України на міжнародній арені. Це час, коли країна може шукати нові підходи, привертати увагу партнерів і формувати більш гнучкі, сучасні моделі взаємодії.

У першій половині 2027 року стане зрозуміло, які союзи зміцнилися, які домовленості були переглянуті, які нові напрямки зовнішньої політики оформилися остаточно. Реальні результати обов’язково будуть, і вони допоможуть українцям почуватися вільнішими і спокійнішими вже до середини 2027 року. Велика ймовірність того, що багато хто зможе повернутися додому.

Питання миру дуже бентежливе для всіх, особливо для чоловіків, які не можуть виїжджати за межі України. Але на тлі таких сприятливих можливостей усе-таки є надія, що мир буде досягнуто через домовленості вже 2027 року. Проте повернення окупованих територій, завдяки дипломатичним рішенням, може затягнутися на роки. Але після тривалої, виснажливої війни — це світло в кінці тунелю.

На тлі транзитів Урана і Юпітера відбудеться оновлення систем, які довго залишалися незмінними. Уран традиційно пов’язаний із реформами, переглядом правил і звільненням від застарілих структур, а його взаємодія з Юпітером посилює прагнення до справедливості та прозоріших механізмів. Це створює передумови для того, щоб у країні почали обговорювати нові підходи, зокрема й до питань відповідальності, участі суспільства й організації важливих державних процесів.

Уже давно назріла потреба у зміні підходів до мобілізації, розподілу навантаження та формування мотивації для військових і тих, хто тільки готується до служби. У контексті країни це може виявлятися як пошук нових моделей взаємодії між державою та військовими, обговорення стимулів, покращення умов, поява ініціатив, спрямованих на підвищення довіри та внутрішньої мотивації.

Українці бачать і чують, що старі механізми мобілізації більше не відповідають реальності, і що країні потрібні нові підходи, які б враховували людський фактор, психологічний стан людей і необхідність підтримувати тих, хто несе службу. Це не означає миттєвих рішень — уранічні процеси завжди розгортаються поступово. Але саме на початку транзиту закладаються перші передумови: з’являються ідеї, обговорення, нові погляди, які згодом можуть вирости в реальні зміни.

Під впливом сприятливих транзитів Юпітера й Урана, Україна може переглядати наявні союзи, укладати нові домовленості, змінювати стратегію зовнішньої політики або отримувати військову й матеріальну підтримку з несподіваних джерел. Важливо зазначити, що переміщаючись по знаку Лева, транзитний Юпітер утворює аспекти опозицій спочатку до натального Сатурна, а потім — до Місяця в гороскопі України. Доведеться робити вибір не лише державним діячам, а й народу України. Це можуть бути як вибори, так і референдум, а також інші важливі для країни події, під час яких формується абсолютно новий вектор.

І хоча очевтидні результати проявляться ближче до 2027 року, вже зараз формується напрямок, у якому Україна рухатиметься: напрям, де важливу роль відіграє не тільки необхідність, а й фінансова мотивація, усвідомлення високого сенсу боротьби, підтримка та повага до тих, хто захищає країну.

Уран у Леві робить ці процеси яскравими, помітними й іноді різкими, але при цьому відкриває простір для інноваційних підходів, нових партнерських моделей і розширення міжнародного впливу.

У найближчі 12–14 місяців Україна може вийти на новий рівень взаємодії зі світом, привертаючи увагу, підтримку та інтерес завдяки сміливим ініціативам, реформам і нестандартним рішенням.

У цей період транзити створюють потужний імпульс для оновлення міжнародних партнерств, появи нових союзів і трансформації зовнішньополітичного курсу країни. Активні взаємовідносини з дружніми державами на міжнародному рівні стають каталізатором зростання, розширення можливостей і зміцнення позицій на світовій арені.