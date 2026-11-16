Рік Червоної Вогняної Кози / © Credits

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І незважаючи на те, що за китайським календарем він розпочнеться 6 лютого, зустрічати його — за традицією — ми будемо вже 31 грудня опівночі — під бій годинника.

Астрологиня Людмила Булгакова розповіла, як це правильно зробити.

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Новий рік без обов’язкових умов

У рік Кози практично немає обов’язкових умов, яких треба дотримуватися — до його настання можна готуватися з достатнім ступенем свободи, спираючись не на уподобання господині року, а на власні смаки й бажання.

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Отже…

…ставимо на стіл саме те, що любимо. І це логічно, адже якби ми дослухалися у цьому питанні до думки самої господині року, то серед святкових страв не було б нічого, крім зелені, що новорічної ночі неприпустимо. Але й повністю відмовлятися від страв з овочів із великою кількістю зелені теж не варто — вегетаріанка-Коза обов’язково їх оцінить. В іншому — на думку астрологів — треба віддати перевагу продуктам, які любимо ми самі, головне — не скупитися: за повір’ями, що більше різноманітних страв буде на столі, то багатшим виявиться наступний рік. Таку ж роль, на думку мешканців країни, з якої до нас прийшла традиція святкувати Новий рік за китайським календарем, відіграє запечена — бажано ціла — риба: вона має принести господарям дому щастя, успіх і процвітання. М’ясо в меню може бути будь-яким, за винятком баранини, оскільки Вівця є другим втіленням господині року. Щодо сервірування, то воно має бути максимально урочистим: гарна — біла або червона — скатертина, підібрані за контрастом серветки, найкраще золоті або традиційних червоно-біло-зелених кольорів. Також бажано прикрасити стіл свічками, які зараз можуть стати не лише даниною романтиці, а й нагальною потребою. Астрологи також радять прикрасити святковий стіл букетом, складеним із квітів або рослин — необов’язково розкішних, але неодмінно живих, адже штучні Козі точно не сподобаються.

…одягаємо те, що нам личить. Серйозних обмежень немає і в одязі: можна — й потрібно — обирати вбрання, яке нас прикрашає: приховує недоліки та багаторазово підкреслює переваги. Кольори також варто обирати ті, що покращують колір обличчя, а він у кожного свій. Варіантів для вибору безліч: Козі підійдуть усі відтінки бежевого, пісочного та коричневого — від тону кави з молоком до шоколадного. Також актуальними є всі відтінки червоного, які відповідають вогняній стихії року, а ще можуть обіцяти в новому році пристрасний і бурхливий роман. Не менш важливим — і доречним — є зелений у будь-яких його варіаціях, оскільки він відповідає за матеріальний добробут і фінансовий успіх.

…вибираючи подарунок, враховуємо уподобання людини, якій він призначений. Вибирати подарунки адресно бажано завжди, а в цей Новий рік — особливо. Родичі та друзі гідно оцінять такий — особистісний — підхід, розуміючи, що дарувальник не просто, як-то кажуть, «зробив про людське око», а виявив до них щиру — неформальну — увагу.

Але у випадках, коли ми не маємо цілковитої впевненості щодо того, що людина хоче отримати як святковий подарунок, Коза радить придбати предмети для дому: комплект постільної білизни, вовняні пледи, гарні покривала та наволочки на диванні подушки, декоративні свічки або милі дрібнички, а ось від каструль і сковорідок — без спеціального замовлення на них — краще відмовитися.

Чистота — понад усе

Коза — охайна тварина, тому вона зверне особливу увагу на стан нашого житла. Найімовірніше, таке попередження буде зайвим, оскільки ми й так перед Новим роком наводимо вдома чистоту, порядок і затишок, але застереження хазяйновитої господині року все ж не завадить.

Не розкішні апартаменти, а затишне житло

Новорічний інтер’єр сподобається Козі лише в тому разі, якщо в ньому вдасться створити не розкішні апартаменти, а затишне житло. Оскільки вона виступає за міцні сімейні стосунки, найкращими прикрасами стануть фотографії та колажі, на яких ми зображені поруч зі своїми близькими, дитячі малюнки, пам’ятні дрібнички, пов’язані з важливими подіями з життя, реліквії, передані у спадок, і навіть іграшки, якими колись гралися наші діти.

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Чи варто взагалі говорити про те, що й компанія у домі має зібратися відповідна — що більше рідних і близьких людей буде поруч у святкову ніч, то краще.

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