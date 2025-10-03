Які знаки зодіаку близькі до розлучення в жовтні 2025 року: прогноз від астрологині

Які знаки зодіаку близькі до розлучення в жовтні 2025 року / © Credits

В астрології розставання можна порівняти з ритуалом переходу: одні двері зачиняються, інші відчиняються. Хтось розквітає, як Фенікс, який повстає з попелу, а хтось проходить через тінь і вчиться знаходити світло всередині себе, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Астрологія допомагає зрозуміти, які енергії активуються в момент розриву, і як їх прожити з гідністю. Овни, Леви, Скорпіони і Стрільці частіше процвітають, перетворюючи кризу на зростання і внутрішню силу.

Овен — Герой

Архетип: Марс, воїн.

Міф: подібно до Ахілла, Овен кидається в битву навіть тоді, коли серце болить. Розлучення підштовхує його до особистого подвигу. Овен страждає, але саме з болю народжується його сила. Як воїн, який втратив попередній табір, він шукає нові землі й завойовує їх. Овен чує голос, який підштовхує вийти із зони комфорту.

Після розлучення Овен розквітає — адже на самоті він відчуває, як усередині прокидається рішучість — той самий імпульс, що змушує рухатися вперед. Овен не терпить стагнації. Він швидко відновлюється, розпочинає нові проєкти, змінює імідж, і часто має кращий вигляд, ніж у шлюбі.

Розлучення для нього — виклик, який він приймає з азартом. Спочатку втрата стосунків сприймається як поразка, але саме через це Овен стає ще сильнішим. Розрив підштовхує його до дій: міняти роботу, займатися спортом, доводити самому собі, що він не зламаний. Спочатку багато гніву, але потім саме він перетворюється на паливо для зростання. Овни частіше процвітають після розлучення — немов народжуються заново.

Лев — Цар і актор

Архетип: Сонце, джерело життя і гордості.

Міф: розлучення — це сцена, на якій Лев спершу грає трагедію, а потім — тріумф. Подібно до Аполлона, він має довести, що сяйво його не згасло. Леви процвітають через творче самовираження: вони виходять із кризи з новим блиском. І світ чекає на це світло, навіть якщо хтось інший його не цінував.

Після розлучення представники знака Лева переосмислять, хто вони поза стосунками. Поверніть собі сцену — через творчість, стиль, лідерство. Ви сяєте, навіть на самоті.

Лев може страждати від ураженого его, але його гордість не дасть змоги довго страждати. Він швидко повертається до соціальної активності та не загострює у взаєминах. Внутрішній голос Лева завжди підштовхує їх ризикнути й обрати себе. І тоді вони починають сяяти, опікуватися собою, повертають собі увагу та любов оточення.

Розлучення часто стає точкою старту для нової, яскравішої версії Лева. Він може влаштувати театральну драму, голосно страждати і демонструвати світові свій біль, але незабаром перетворює його на тріумфальне повернення. Леви процвітають після розлучення, бо прагнуть довести всім (і собі), що вони гідні кращого.

Скорпіон — Алхімік і Фенікс

Архетип: Плутон, володар підземного світу.

Міф: Скорпіон проходить розлучення як сходження в Аїд. Він стикається з ревнощами, пристрастю, руйнуванням. Але його шлях — це алхімія, коли з болю народжується нова сила. Подібно до міфологічного Фенікса, Скорпіон відроджується з попелу і стає сильнішим, ніж раніше. Для нього розлучення — це портал у нове життя, де згасле перетворюється на золото.

Скорпіон проходить через розлучення як через вогонь і очищення. Для нього це не просто кінець, а трансформація. Він може пережити найсильніші пристрасті, ревнощі, бажання мститися. Але саме в цій кризі Скорпіон знаходить нову силу. Після розлучення він здатний повністю перетворитися — змінити імідж, сферу діяльності, стиль життя. Скорпіони — одні з тих, хто розкривається як особистість після розставання або іншої кризи, стаючи сильнішим, ніж раніше.

Скорпіон переживає розлучення як ритуал переродження. Це ініціація, занурення в темряву, де стара особистість помирає, щоб народитися наново. Енергія трансформації — їхня сила. Психологія, езотерика, ритуали очищення допоможуть пройти шлях, а також інтуїтивно відчути, що справжня істина народжується не в уникненні страждань, а в їхньому повному проживанні. Розлучення може стати точкою відліку, коли колишні маски, ролі та прив’язаності згоряють, залишаючи тільки суть.

Стрілець — Мандрівник і філософ

Архетип: Юпітер, бог розширення і мудрості.

Міф: розлучення для Стрільця — це свобода, як для Одіссея, який знову вирушає в плавання. Втрата партнерства сприймається як звільнення від кайданів. Він процвітає через дороги, знання, нові горизонти. Для Стрільця кінець шлюбного союзу — це запрошення до нового пошуку своєї філософії життя.

Стрілець бачить у розлученні свободу. Для нього стосунки, що стали тісними, — наче клітка. Розрив часто сприймається з полегшенням. Після розлучення Стрільці виходять на широкі дороги, бо отримують змогу знову мандрувати, шукати нові обрії, будувати плани без обмежень. Вони процвітають легко та швидко, адже для них це шанс рухатися вперед.

Стрілець сприймає розлучення як пригоду. Подорожі, навчання, духовні практики — опора Стрільця. Подібно до кентавра Хірона, який перетворював рани на мудрість. Завдяки філософському ставленню до змін швидко знаходить нові смисли.