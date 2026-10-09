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Субота, 10 жовтня, має серед астрологів репутацію «найнебезпечнішого» дня у всьому місячному циклі, коли все, що ми намагаємося приховати від оточення, раптово стає для нього очевидним і зрозумілим.

Насамперед це стосується наших внутрішніх якостей, але й вчинки, які не роблять нам честі, теж найнесподіванішим — і найнеприємнішим — чином можуть вийти на поверхню.

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Цей день є особливо важким для людей із психічними розладами, але й усім іншим зірки наполегливо рекомендують дотримуватися обережності: звести до мінімуму спілкування з оточенням, за можливості — особливо в темну пору доби — не виходити за межі свого дому, не займатися самокритикою і не дорікати собі за скоєні помилки — сьогодні в цьому сенсі можна зайти занадто далеко, довівши себе до зневіри і навіть відчаю.

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Цей день краще провести вдома, займаючись справами, які вимагають нашої уваги — наприклад, прибиранням у шафах, де легкі речі пора прибрати подалі, а зимові та теплі викласти на перший план.

У неділю, 11 жовтня, космічні енергії заспокояться і стануть до нас доброзичливішими, але активні дії поки що не вітаються — час, як і раніше, бажано провести в режимі пасивного відпочинку та підготовки до нового робочого тижня. У цей час потрібно будувати плани на майбутнє, продумуючи все до найдрібніших деталей, щоб несподівані перешкоди згодом не сповільнювали рух до поставленої — насамперед, професійної — мети.

Також цього дня не тільки можна, а й потрібно допомагати тим, хто цього потребує, тому благодійність і волонтерство — найкраще, що можна зробити.

Кому пощастить у такий непростий, але дуже цікавий час?

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Близнята

Близнята на власному досвіді зможуть переконатися, що найкраща новина — це відсутність поганих новин. Так склалося, що останніми днями над ними буквально нависла загроза неприємної звістки, яка отруювала їм життя, позбавляючи їх такої необхідної їм — як, втім, і всім — радості.

У вихідні вони — нарешті! — можуть дізнатися, що подія, якої вони так побоювалися, на щастя, минула, а отже, можна перевести дух і заспокоїтися. Коли перша стадія почуття полегшення мине, залишиться лише подумати про те, як у майбутньому знову не опинитися в подібній ситуації.

Лев

Леви отримають унікальну можливість оновити свій зовнішній вигляд. Це зовсім не означає, що останнім часом вони почали мати гірший вигляд, просто їхній образ не зазнавав змін досить давно, тому набрид оточенню і втомив самих представників цього знака.

Схоже, настав час відкрити нову — саме в цьому конкретному сенсі — сторінку свого життя, змінившись до невпізнання. Відвідування шоуруму відомого вітчизняного дизайнера або просто шопінг, який вони довго відкладали, дасть поштовх їхній фантазії як дороговказ до дії.

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Козоріг

Козорогам, які звикли ретельно планувати та розраховувати свій бюджет, буде особливо приємно отримати несподіваний, але цілком заслужений ними дохід.

Він може мати вигляд гонорару, що «загубився» у часі та просторі, подарунка від коханої людини і навіть виграшу в лотерею, незважаючи на те, що представники цього знака вкрай рідко витрачають гроші на такі — на їхню думку, нерозважливі — придбання.

Залишається вирішити питання, на що витратити отриманий прибуток, але тут у них проблем не виникне: їхня практичність і ощадливість не дозволять розтратити кошти на дрібниці.

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