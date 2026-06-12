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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
180
Час на прочитання
3 хв

Якому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 13–14 червня

Ці вихідні, 13 і 14 червня, — поєднання одного з найчистіших і найсвітліших та одного з найнебезпечніших днів місячного календаря, що забезпечить нам справжні емоційні «гойдалки» з різкими коливаннями.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Субота, 13 червня, припадає на місячну добу, яку астрологи вважають найщасливішою у всьому календарі. Її енергетика світла і легка, але водночас — тонка й ефемерна: її дуже легко порушити будь-яким різким словом і навіть необережним поглядом. У цей час у жодному разі не можна ні з ким з’ясовувати стосунки та втручатися у конфлікти, навіть якщо вони будуть продиктовані благими намірами — наприклад, відновленням справедливості.

Зате не тільки можна, а й потрібно займатися простими — земними — справами, наприклад, прибиранням у квартирі, ремонтом, будівництвом на дачній ділянці з обов’язковим її ушляхетненням — наприклад, висаджуванням плодових дерев і квітів.

Неділя, 14 червня, один із найскладніших днів у всьому місячному календарі, коли легко можна зіткнутися з негативом, що стосується всіх життєвих сфер — від зовнішніх небезпек до внутрішнього зла у вигляді темних сторін людської натури.

У цей час сили стрімко покидають організм, через що їх катастрофічно не вистачає для повноцінної діяльності — навіть у вигляді відпочинку. Невідомо звідки виникають різного роду фобії та манії — до того ж, особливо вирує манія переслідування — що істотно знижують якість життя. Зірки радять, незважаючи на вихідний, якомога менше спілкуватися з людьми з оточення і не залишати стін рідного дому, присвятивши час спокійним — домашнім — заняттям.

Кому пощастить у такий — межовий — час?

Телець

Зірки наполегливо рекомендують Тельцям провести ці вихідні у місці, де вони відчувають свою силу — для представників цього знака це, найімовірніше, дача або заміський будинок. Там, на природі — серед улюблених речей та власноруч посаджених дерев і квітів — вони почуваються не тільки спокійними, а й захищеними від усіх тривог світу. У цей час вони встигнуть зробити все: і попрацювати на території, зробивши її ще кращою, ніж раніше, а також повноцінно відпочити й відновити сили — від понеділка вони знадобляться їм для роботи над новими справами професійного характеру.

Терези

Терезам зірки обіцяють приємні зміни в особистому житті, на які представники цього знака чекали вже досить давно. Найімовірніше, подарунок долі набуде вигляду зустрічі з людиною, з якою довелося розлучитися з не до кінця зрозумілих причин, і ця невизначеність мучила як їх самих, так і їхнього партнера. Тепер же буде можливість усе прояснити і, як наслідок, вирішити, що з усім цим робити далі: розлучитися остаточно або спробувати почати стосунки з нової сторінки, з урахуванням усіх — припущених раніше — помилок, які тепер виправлені.

Стрілець

Стрільцям, які у будні дні працюють, не піднімаючи голови, вихідні взагалі, а нинішні — зокрема — дані для того, щоб спробувати свої сили в новому — незвичному для них і такому, що не вкладається в їхні звичні наміри, — занятті. Можливо, представники знака переросли свій нинішній вид діяльності — вони втратили до нього будь-який інтерес, а на щось нове у них катастрофічно не вистачає часу. Зараз же обставини складуться максимально сприятливо для того, щоб спробувати зробити перший крок у потрібному напрямі — як правило, цього буває достатньо.

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Дата публікації
Кількість переглядів
180
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