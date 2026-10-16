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Субота, 17 жовтня, — час, призначений для аналізу попереднього життєвого етапу, який зараз добігає кінця. Це сприятливий період для того, щоб визначити, що було зроблено правильно, а що — ні, визнати свої помилки, перепросити тих, кого ми образили, і намітити шляхи виправлення ситуації, що склалася, на краще.

Життя — як своєрідний сюрприз — може привести в наше життя людей, яких ми давно не бачили: спілкування з ними може вимагати ухвалення рішення, яке залежить лише від нас — бажано добре прорахувати всі наявні в такому випадку шанси «за» і «проти».

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Дуже важливо звернути увагу на сни, які ми побачимо цієї ночі, — у них міститиметься підказка щодо того, на що слід звернути увагу в нинішніх — переважно побутових — обставинах.

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Неділя, 18 жовтня, — день, коли важливо бути особливо обережним. Через активізацію сил зла, які серйозно впливають на поведінку людей, що нас оточують, спілкування з усіма, включаючи рідних і близьких, бажано звести до мінімуму — це не приведе ні до чого, крім сварок і конфліктів.

Зірки радять провести цей день вдома, займаючись приємними справами, що у вихідний буде не тільки можливо, а й логічно.

Кому пощастить у такий непростий, але важливий час?

Рак

Ракам, які, незважаючи на вихідні, можуть отримати вигідну — як у кар’єрному, так і у фінансовому плані — професійну пропозицію, зірки радять не зволікати з остаточним рішенням.

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Це не означає, що вони мають відповісти одразу — можна взяти кілька днів на обдумування, але й затягувати процес небажано — охочих перейти на нове місце роботи виявиться більш ніж достатньо, тому двох вихідних днів для оцінки своїх сил, можливостей та ситуації, що склалася, буде цілком достатньо.

Діва

Діви можуть абсолютно несподівано для себе зустріти людину, з якою деякий — тривалий — час тому їх пов’язували серйозні романтичні стосунки.

Зірки хочуть одразу ж попередити: серйозних наслідків спілкування, найімовірніше, не буде — повернути події назад не вдасться, та й представники цього знака цього й не хочуть, але чому б не зустрітися й не поговорити про все, що сталося багато років тому — приємні спогади їм гарантовані.

Риби

Риби, які вже давно чекають на приємну новину — насамперед, пов’язану з фінансами, — у цей час цілком можуть на неї розраховувати.

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Представникам цього знака залишиться лише вирішити, на що саме витратити зароблені кошти, і тут бажання здійснити свою давню мрію може зіткнутися з практичністю та побоюванням витратити більше, ніж потрібно і ніж можна собі дозволити — необхідно дотриматися балансу між цими двома принципами.

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